Ancora una volta, Simone Inzaghi non riesce a tornare a casa da Marassi coi tre punti in tasca e la sua Inter deve aspettare ancora qualche giorno prima di capire se sarà campione d'inverno o meno. Il Genoa, dopo la Juventus, riesce a fermare sull'1-1 anche i nerazzurri giocando una gara abbastanza gagliarda, approfittando di una squadra nerazzurra apparsa meno lucida rispetto al solito. La rete di Marko Arnautovic sembra scacciare le preoccupazioni dovute ad un primo tempo dove i rossoblu avevano tenuto bene botta, ma nel recupero extralarge concesso da Daniele Doveri, Radu Dragusin trova la zuccata mal calcolata da Yann Sommer che vale la parità. Risultato che non si schioda nella ripresa, dove l'Inter crea poco e nel complesso male, a parte un'ottima chance di Francesco Acerbi sulla quale Josep Martinez risponde presente, e non riesce a sbloccare la situazione. Alla fine, l'allungo sulla Juve impegnata domani con la Roma è solo ridotto ad un punto, mentre fa giustamente festa il popolo rossoblu per un risultato molto importante.

IL TABELLINO

GENOA-INTER 1-1

MARCATORI: 42' Arnautovic (I), 52' pt Dragusin (G)

GENOA: 1 Martinez; 5 Dragusin, 13 Bani, 4 De Winter (46' 22 Vasquez); 20 Sabelli, 8 Strootman (61' 17 Malinovskyi), 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin (78' 10 Messias); 11 Gudmundsson, 18 Ekuban (61' 19 Retegui).

In panchina: 16 Leali, 2 Thorsby, 14 Vogliacco, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 40 Fini, 55 Haps, 99 Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (90' 28 Pavard), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (78' 2 Dumfries), 23 Barella (78' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (90' 14 Klaassen), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic (71' 70 Sanchez).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 21 Asllani, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Bercigli - Perrotti. Quarto ufficiale: Piccinini. VAR: Irrati. Assistente VAR: Miele.

Note

Ammoniti: Gilardino (G), Gudmundsson (G), Dragusin (G), Barella (I), Mkhitaryan (I)

Corner: 8-2

Recupero: 1°T 9', 2°T 8'.

98' - Fischia Doveri, rien ne va plus a Marassi! L'Inter non va oltre l'1-1 contro il Genoa e deve rimandare l'appuntamento col titolo di campione d'inverno!

95' - Altra uscita a valanga di Martinez che viene caricato da Acerbi. Si giocherà per due minuti dalla ripresa.

94' - Dumfries si prende una punizione nella zona offensiva.

91' - Saranno sei i minuti di recupero.

90' - In campo Pavard e Klaassen per questi ultimi minuti: fuori Bisseck e Mkhitaryan.

88' - Cross di Bastoni, Sanchez tocca di testa anticipando Frattesi che poi impatta su Dragusin.

87' - Colpo di testa schiacciato ancora di Dragusin, palla fuori.

85' - Ammonito Mkhitaryan per fallo su Gudmundsson.

85' - Fase finale di match un po' confusa per l'Inter, che perde un pallone che poteva essere interessante.

81' - Martinez esce e para il corner di Calhanoglu. Poi subisce un colpo da Thuram.

78' - Genoa ancora più offensivo: fuori Martin, in campo Messias. Inzaghi risponde con Dumfries e Frattesi in campo per Darmian e Barella.

77' - Calhanoglu riceve palla e calcia dalla distanza, palla fuori. Ammonito Barella per proteste.

76' - Cross di Barella troppo lungo per Bastoni, palla fuori.

75' - Arriva adesso il primo corner per l'Inter.

74' - Dragusin si mette di mezzo tra Thuram e il pallone, accompagnando la sfera in fallo di fondo.

70' - Primo cambio per Inzaghi: fuori l'autore del gol Arnautovic, in campo Sanchez.

69' - Vasquez di testa impegna Sommer che para in due tempi prima di venire colpito da Dragusin. Doveri ammonisce il romeno.

68' - Occasione per Acerbi, che incorna di testa su punizione di Calhanoglu ma trova l'ottima respinta di Martinez.

67' - Netto strattone di Gudmundsson su Mkhitaryan lanciato in avanti, giallo per l'islandese.

66' - Inter che protesta per una rimessa laterale che l'assistente di Doveri accorda al Genoa.

61' - Gilardino butta i carichi sul tavolo: dentro Malinovskyi e il rientrante Retegui, fuori Strootman ed Ekuban.

59' - Strappo di Martin che mette in mezzo all'area, dove Mkhitaryan spazza. Poi Badelj calcia al volo un tiro improponibile.

58' - Gudmundsson riesce ad evitare un fallo laterale e crossa per Ekuban, Bisseck anticipa anche Sommer spazzando di testa. Intanto, la Gradinata Nord espone uno striscione irridente verso l'ex doriano Audero...

56' - Il primo ammonito del match è il tecnico del Genoa, Gilardino.

55' - Sospetto tocco di braccio in area di Thuram, protesta il Genoa ma non c'è nulla. Giustamente, perché il francese tocca con l'anca.

54' - Altro pericolo per l'Inter ancora con Vasquez che aggancia una parabola da punizione e prova a concludere sul primo palo, Sommer manda in corner.

53' - Acerbi atterra Ekuban, punizione pericolosa per il Genoa.

51' - Occasione Inter. Gran lancio di Bastoni e sponda di Barella per Arnautovic che di potenza manda fuori.

49' - Vasquez si coordina bene e colpisce di testa su corner di Martin, palla che finisce fuori.

48' - Sabelli viene agganciato da Mkhitaryan, punizione per il Genoa.

46' - Ottima uscita di Martinez che anticipa Thuram sul cross di Calhanoglu prendendo anche fallo dal francese.

46' - Nel Genoa, Vasquez rileva De Winter.

----

21.59 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.58 - Nel Genoa si prepara un cambio, ha dismesso la tuta Vasquez.

21.57 - Le squadre stanno per tornare in campo per l'inizio della ripresa.

----

56' pt - Finisce qui il primo tempo: Genoa e Inter vanno a riposo sull'1-1!

55' pt - Ancora un intervento non perfetto di Sommer, Frendrup non ne approfitta mandando alto.

52' pt - Pareggio del Genoa! Dragusin! Gran colpo di testa su corner del romeno che punisce un Sommer non irreprensibile nell'intervento!

50' pt - Ancora Carlos Augusto prova la conclusione servito da Mkhitaryan, Martinez respinge da terra.

50' pt - Carlos Augusto prova una volée dopo rimessa, palla non colpita bene che però finisce di poco alta sopra la traversa anche se accompagnata da Martinez.

48' pt - Altro tentativo dalla distanza di Frendrup, palla alta. Genoa che però non ci sta.

47' pt - Colpo di testa di Ekuban all'interno dell'area, Sommer para sereno.

46' - Saranno ben nove i minuti di recupero.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Barella raccoglie palla e calcia, Martinez la sporca deviando sul palo. Il più lesto di tutti sul tap-in è Arnautovic che beffa Dragusin e appoggia in rete da zero metri. Proteste genoane per un fallo di Bisseck che spinge Strootman, ma per il VAR e per Doveri è tutto ok.

42' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOO ARNAAAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCC!!

42' - Inter che ora torna a farsi viva nella metà campo avversaria, buona rimessa guadagnata da Calhanoglu.

41' - Ekuban torna in campo, palla riconsegnata all'Inter.

40' - Chiuso da Bastoni, Ekuban resta a terra dolorante. L'Inter mette palla fuori.

39' - Torre di Barella troppo arretrata per Arnautovic, l'azione sfuma.

37' - Pressa ancora il Genoa, nuovo corner per i padroni di casa.

36' - Prova dalla distanza Calhanoglu, Martinez controlla.

33' - Acerbi a un centimetro dal patatrac. Colpo di testa rischiosissimo del difensore nerazzurro all'indietro sul cross di Strootman, palla che finisce fuori di poco con Bani che per mezzo secondo non piazza in rete da zero metri.

31' - Prova la conclusione volante Badelj, Arnautovic respinge.

30' - Rischio per l'Inter, Gudmundsson apre per Ekuban che però non coglie l'attimo e prova a rimettere in mezzo per l'islandese. Il Grifone però guadagna un corner sugli sviluppi.

27' - Fiammata dell'Inter con Arnautovic che accorre sulla palla di Darmian e mette in mezzo dove Carlos Augusto prova il tiro di prima intenzione che però va contro un avversario.

26' - Anticipo di Bisseck su Strootman, il tedesco guadagna una rimessa laterale.

24' - Doveri fischia un fallo su Darmian di Martin, vantaggio non concretizzato. Punizione di Calhanoglu controllata da Martinez.

23' - Dopo ben sette minuti di stop, la partita può riprendere.

20' - Gioco ancora fermo, Doveri a colloquio con Acerbi.

18' - Migliora leggermente la visuale, le squadre tornano in campo.

17' - Doveri invita tutti a recarsi in panchina nell'attesa che si alzi il fumo dal campo. Inzaghi catechizza Barella e Mkhitaryan.

16' - Fumogeni dalla Gradinata Nord che annebbiano la vista dei giocatori in campo, Doveri ferma il gioco per qualche istante.

14' - Arnautovic viene fermato e atterrato nel tentativo di arrivare su un pallone, Doveri non fischia e l'austriaco sorride sarcastico.

13' - Mkhitaryan si avventa su Ekuban per fermare una ripartenza genoana, Doveri fischia il fallo.

9' - Arnautovic orchestra l'azione d'attacco dell'Inter, palla morbida per Thuram che salta più in alto dell'avversario ma ottiene un colpo di testa facile da bloccare per Martinez.

8' - Fallo di Strootman su Mkhitaryan, punizione a metà campo per l'Inter.

5' - Nel tentativo di arrivare sul pallone di Barella, Arnautovic (in fuorigioco) travolge Dragusin. Punizione Genoa.

4' - Prova a spingersi in avanti Bisseck, che però viene fermato a metà campo da Badelj.

2' - Prova l'affondo l'Inter: Arnautovic lancia Mkhitaryan che vede lo spazio libero e arriva in area, ma poi calcia male.

----

20.47 - Tocca al Genoa il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Badelj e Barella davanti a Doveri per il sorteggio del campo.

20.43 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

20.40 - Atmosfera emozionante a Marassi prima dell'ingresso in campo delle due squadre, con le luci dei telefonini accese.

20.35 - Inter che oltre a puntare il titolo d'inverno cerca la 40esima vittoria del 2023, che le permetterebbe di arrivare a quota 47 e di puntare i 50 punti al giro di boa del campionato.

20.34 - Squadre negli spogliatoi, tra poco fischio d'inizio a Marassi.

---

