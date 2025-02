I numeri dicono che Simone Inzaghi ha migliorato la rosa dell'Inter. Il valore di squadra è passato da 573,3 milioni a 681,8, con un aumento del 18,9%. Sono i dati rilevati da uno studio pubblicato sul sito di Sky Sport, effettuato grazie ai valori di Transfermarkt.

Già la prima estate, si legge, a Inzaghi vengono tolti Lukaku e Hakimi, con una svalutazione della rosa da 643 milioni a 573,3: 70 milioni in meno di valore. I mercati successivi non vanno meglio, dato che l'Inter con l'attuale tecnico in panchina ha un saldo di +99 milioni neile varie sessioni. Ha infatti speso 271,88 milioni e ne ha incassati 371,67, solo Sassuolo e Atalanta hanno fatto meglio e nessuno in Europa tra le big ha numeri migliori.

Sono però aumentati i valori dei singoli: Dimarco da 10 a 60 milioni, Lautaro da 80 a 100, Barella da 65 a 80, Bastoni da 60 a 75, Calhanoglu da 35 a 40, Dumfries da 16 a 20 per un totale di 109 milioni, mentre anche per questioni di età sono scesi i valori di De Vrij (da 50 a 7), Darmian (da 7 a 4) più Correa da 30 a 3.