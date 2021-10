Inzaghi l’ha rifatto: l’Inter ribalta il Sassuolo nella ripresa, al Mapei Stadium è 1-2

Vittoria di carattere dopo grandi difficoltà: Dzeko e Lautaro ribaltano il vantaggio iniziale di Berardi

Christian Liotta

Oops, Inzaghi did it again! Ancora un primo tempo in svantaggio, ancora una ripresa di forza e carattere per la sua Inter che esce vittoriosa dal Mapei Stadium superando il Sassuolo per 2-1. Una vittoria che fino ad inizio ripresa sembrava quasi un'utopia per la squadra di Simone Inzaghi, completamente in balia dell'avversario che nei primi minuti del secondo tempo sfiora per almeno due volte il colpo del ko. Ma prima arriva la sliding door del doppio salvataggio di Handanovic su Boga e di Alessandro Bastoni su Filip Djuricic, poi la clamorosa scelta di Inzaghi di cambiare ben quattro pedine in un colpo solo. Mossa per attendere i cui dividendi bisogna aspettare solo 38 secondi, il tempo che impiega Edin Dzeko dall'ingresso in campo alla correzione vincente di testa su cross di Ivan Perisic. L'inerzia della partita si ribalta, l'Inter guadagna fiducia e al 78esimo trova il gol vittoria su rigore: Andrea Consigli affossa Dzeko, dal dischetto va Lautaro Martinez che glaciale spiazza il portiere neroverde. Vittoria sudata e pesantissima per i nerazzurri, che arrivano alla pausa con un grandissimo carico di morale.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 1-2

MARCATORI: 23' Berardi (S, rig.), 58' Dzeko (I), 78' Lautaro Martinez (I, rig.)

SASSUOLO: 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi (86' 91 Scamacca); 25 Berardi, 10 Djuricic (75' 23 Traoré), 7 Boga; 92 Defrel (64' 18 Raspadori).

In panchina: 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 20 Harroui, 22 Toljan, 77 Kyriakopoulos, 97 Henrique.

Allenatore: Alessio Dionisi.

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni (58' 32 Dimarco); 2 Dumfries (58' 36 Darmian), 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (58' 22 Vidal), 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez (88' 33 D'Ambrosio), 19 Correa (58' 9 Dzeko).

In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Longo - Margani. Quarto Uomo: Gariglio. VAR: Nasca. Assistente VAR: Peretti.

Note

Ammoniti: Inzaghi (I), Muldur (S), Perisic (I), Barella (I), Maxime Lopez (S), Raspadori (S)

Corner: 6-7

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

95' - ED E' FINITAAAA!! L'INTER L'HA RIBALTATA ANCORA, BATTUTO IL SASSUOLO 2-1

94' - Vidal spazza una rimessa di Muldur

93' - Dimarco mette in mezzo per Dzeko, Rogerio manda in corner.

92' - Altra conclusione di Barella che finisce fuori.

91' - Sassuolo che perde palla ingenuamente, rimessa per l'Inter.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Punizione sballata di Maxime Lopez, pallone sul fondo.

88' - Folata di Perisic che trova Vidal in area, il cileno calcia sbilanciato. D'Ambrosio ultimo cambio Inter, fuori Lautaro

87' - Berardi calcia da lontano, Handanovic para in due tempi.

86' - Dzeko in area punta l'uomo e calcia in diagonale, palla fuori. Dionisi si affida a Scamacca, fuori Frattesi

85' - Un passaggio di troppo all'indietro e l'Inter perde palla davanti a Consigli.

85' - Lautaro colpito da Frattesi, Pairetto dice che non c'è fallo.

83' - Fuorigioco confermato, si va avanti.

82' - Dzeko trova il gol del 3-1, ma è tutto fermo per fuorigioco. Il Var verifica.

81' - Raspadori commette fallo netto su Darmian, ammonizione per l'attaccante neroverde

78' - Dal dischetto va Lautaro... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!!

76' - Calcio di rigore per l'Inter! Dzeko sbuca dal nulla tra le maglie neroverdi su assist di Brozovic, Consigli lo abbatte e viene ammonito. Il Var convalida.

75' - Nel Sassuolo fuori Djuricic, in campo Traoré.

74' - Affondo di Frattesi che mette in mezzo, Dimarco spazza.

73' - Darmian di prima intenzione per Dzeko, Ferrari lo anticipa.

71' - Sagra del giallo: ammonito Lopez che abbatte Lautaro.

70' - Pairetto vede fallo di Skriniar su Raspadori, lo slovacco non gradisce così come Barella che viene ammonito

69' - Buona azione offensiva dell'Inter, chiusa per via di un fallo di Vidal su Djuricic.

67' - Djuricic si sgancia in contropiede, Perisic lo atterra sulla corsa e viene ammonito.

66' - Cartellino giallo per Muldur.

64' - Barella prova dalla lunga distanza, senza inquadrare la porta. Nel Sassuolo entra Raspadori, fuori Defrel.

63' - Perisic vola su una palla sporcata da Barella e trova un corner. Nerazzurri elettrizzati dopo il gol.

61' - Ci prova Perisic con un'ottima visuale della porta, ma il croato calcia alto.

IL GOL DI DZEKO - Nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo, il bosniaco si fa trovare pronto sul cross di Perisic beffando Ferrari e Consigli con un colpo di testa in tuffo dopo un gran movimento.

58' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! EDIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOO!!!

57' - Arrivano ben quattro cambi per l'Inter: Vidal per Calhanoglu, Darmian per Dumfries, Dzeko per Correa e Dimarco per Bastoni.

56' - Inzaghi prepara quattro cambi, ma prima corner per l'Inter

56' - Frattesi mette un pallone velenoso in mezzo, Skriniar salva.

55' - Assedio Sassuolo, Rogerio calcia a lato da buona posizione.

54' - Handanovic fa un miracolo su Boga, poi Bastoni si immola murando la conclusione a botta sicura di Djuricic.

53' - Berardi dalla distanza tira sbilanciato, pallone alto.

52' - Altra accelerata di Boga che semina il panico, poi palla in mezzo spazzata alla bene e meglio da De Vrij.

49' - L'Inter rumina gioco, però il Sassuolo fa buona guardia e riparte. Rogerio prova la stoccata in area, Handanovic respinge coi piedi.

46' - Scivola Perisic al momento di colpire, sfuma una buona azione.

21.46 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.45 - Le squadre entrano in campo per il secondo tempo.

INTERVALLO - Vantaggio che non fa una piega, quello del Sassuolo, che dopo un gran bel primo tempo va al riposo avanti per 1-0 grazie al rigore trasformato da Domenico Berardi al 23esimo. Partita dove l'Inter, dopo un buon avvio, paga dazio davanti alle trame di gioco avversarie, con i neroverdi che pressano abilmente e sanno creare molte apprensioni con le loro verticalizzazioni. All'Inter rimane solo un lampo con Dumfries che non riesce a imbeccare Perisic davanti alla porta di Consigli, finale col brivido per un contatto fuori area Handanovic-Defrel con lunghe proteste del Sassuolo.

47' pt - Pairetto fischia la fine del primo tempo tra le proteste dei neroverdi: Sassuolo in vantaggio sull'Inter per 1-0!

46' pt - Rischio clamoroso per Handanovic, che atterra fuori area Defrel lanciato in avanti su errore di De Vrij. Pairetto non interviene, ma il Var sta lavorando.

45' - Si sta per chiudere il primo tempo, possesso palla dei neroverdi.

39' - Tiro pazzesco di Berardi da fuori, riflesso felino di Handanovic che gli nega la doppietta.

38' - Micidiale ripartenza del Sassuolo, Defrel serve Djuricic che viene rimontato da Dumfries.

37' - Atterrato Skriniar in area, Pairetto non interviene poi ammonisce Inzaghi per proteste.

35' - Dumfries sbuca sulla punizione di Calhanoglu e mette in mezzo, Defrel toglie un gol fatto a Perisic da zero metri.

34' - Correa atterrato da Maxime Lopez, punizione per l'Inter.

33' - Lautaro fermato sulla velocità da Chiriches e Rogerio, Consigli controlla.

31' - Consigli pronto sul tiro potente di Barella che raccoglie una respinta da corner e poi ricalcia sulla ribattuta.

29' - Maxime Lopez ruba palla e prende fallo da Barella.

28' - Altra offensiva del Sassuolo guidata da Boga, tiro di Maxime Lopez accompagnato fuori da Handanovic.

27' - Perisic prova a divincolarsi fra tre avversari, Chiriches mette la gamba agevolando l'uscita di Consigli.

25' - Perisic guadagna il fondo, poi mette in mezzo per Correa che però è troppo indietro.

24' - Cross di Perisic, Rogerio anticipa Dumfries.

23' - Dal dischetto va Berardi... Gol del Sassuolo! Handanovic intuisce ma non ci arriva!

21' - Calcio di rigore per il Sassuolo! Boga punta Skriniar che lo atterra, decisione ineccepibile.

21' - Inter che esce da alcuni istanti di apnea, Correa atterrato regolarmente secondo Pairetto

20' - Fa fatica l'Inter a divincolarsi dalle trame del pressing di Dionisi. Dopo un buon avvio, la squadra di Inzaghi ha rallentato.

17' - Tentativo di slalom di Boga, che viene fermato da tre difensori.

16' - Strattone pesante di Skriniar su Ferrari, Pairetto non interviene ma il capitano neroverde ha da ridire.

15' - Prova la conclusione in diagonale Muldur, Perisic manda in corner.

12' - Gran palla volante di Bastoni per Barella che calcia al volo su Rogerio prendendosi un corner.

10' - L'Inter batte velocemente una punizione, palla a Perisic pizzicato però in fuorigioco.

10' - Fallo di Brozovic su Djuricic, punizione che finisce direttamente sul fondo.

7' - Risponde il Sassuolo: azione veloce in 3 contro 2 e tiro di Defrel deviato da Handanovic.

6' - Occasione per Barella! Grande azione dell'Inter con Correa che appoggia per Calhanoglu bravo a trovare Lautaro in area. Il Toro appoggia per Barella che da ottima posizione manda a lato.

5' - Lancio al bacio di Barella, ottimo controllo di Perisic. Poi è rimessa Inter.

4' - Il corner di Calhanoglu viaggia in area senza che nessuno trovi una deviazione.

3' - Barella protegge il primo corner per i nerazzurri.

2' - Recupero a metà campo di Brozovic e ripartenza fulminea dell'Inter, Consigli anticipa Calhanoglu.

20.45 - Sarà del Sassuolo il calcio d'inizio della partita: PARTITI!

20.44 - Handanovic e Ferrari alla scelta del campo.

20.40 - Entra in campo la terna arbitrale, seguita poco dopo dalle due squadre.

20.38 - Riscaldamento concluso, fra poco le due squadre entreranno in campo per il pre-partita.