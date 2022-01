Inzaghi: “Lazio squadra di qualità. Ma le cose sono cambiate rispetto all’andata”

Il mister prima della partita a DAZN: "Milinkovic-Savic sarà un osservato speciale, come altri"

La partita contro la Lazio e il suo passato e il ricordo della gara d'andata. Questi i temi che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi affronta nella consueta intervista pre-match ai microfoni di DAZN, intervistato dal suo ex giocatore Marco Parolo: "Io penso che ogni partita faccia storia a sé, all'andata abbiamo fatto molto bene per 65 minuti poi l'episodio del rigore ha cambiato il match. Sono passati tre mesi, le cose sono cambiate; sappiamo comunque di affrontare una squadra di qualità e dobbiamo fare bene. Milinkovic-Savic? Lo conosciamo, sarà un osservato speciale come altri perché la Lazio è una squadra bene assortita con ottime individualità".