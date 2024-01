Prosegue a distanza il duello scudetto tra la Juventus, ieri fermata dall'Empoli, e l'Inter, che oggi ha l'occasione di riportarsi al comando della classifica pur avendo una partita in meno. L'ostacolo, però, è di quelli alti, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, come sottolineato da Simone Inzaghi nel pre-partita di DAZN: "Diciamo che noi dobbiamo guardare noi stessi, senza pensare alle classifiche fittizie e ai recuperi. Dobbiamo guardare partita dopo partita, stasera abbiamo una gara difficile contro un'ottima squadra, che ha dimostrato di essere forte nelle varie competizioni".

Oggi qualche assenza a metà campo.

"Asllani sta facendo un ottimo percorso, chiaramente ha davanti a sé un grandissimo giocatore ma tutte le volte che è stato chiamato in causa ha sempre fatto la sua parte. Penso che lo farà anche stasera".

Carlos Augusto per far rifiatare Dimarco, la forza dell'Inter è nella profondità della rosa?

"Carlos ha giocato tantissimo, sta giocando molto bene. Ho fatto qualche variazione perché abbiamo avuto due partite molto intense in Supercoppa, quindi qualcosa ho cambiato e penso che sia giusto così. Acerbi e Dimarco? Stanno sicuramente bene, ma devo cercare di utilizzare tutti i giocatori. Fino ad ora ho ricevuto sempre ottime risposte".