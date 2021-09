Inzaghi in conferenza: “Una bella cooperativa. Mercato? Bravissima la società”

Il tecnico nerazzurro ha commentato il 3-1 alla Fiorentina anche in conferenza stampa

Dopo le tv, Simone Inzaghi si sofferma a parlare anche in conferenza stampa dopo il 3-1 del Franchi. Ecco le sue dichiarazioni.

"Penso di sì. Abbiamo trovato un avversario difficile, che ci ha creato dei problemi nella prima mezzora. Sbagliavamo tecnicamente, sulle seconde palle arrivavano prima. Poi però, nel finale della prima frazione, ci eravamo già riorganizzati. E sapevamo che la Fiorentina non poteva tenere quei ritmi. Abbiamo parlato, siamo tornati in campo molto bene. Abbiamo fatto tre gol e ne avremmo potuti fare anche di più, aiutati pure dal rosso a Gonzalez. Quattro partite in pochi giorni e due viaggi: sono soddisfatto".