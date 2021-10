Inzaghi in conferenza: “Ultima mezzora del 1° T da dimenticare, ero arrabbiato”

Il tecnico nerazzurro: "Penso che abbiamo fatto un ottimo inizio in campionato, probabilmente ci mancano due punti"

Dopo l'analisi fatta ai microfoni delle TV presenti, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha risposto anche alle domande dei colleghi in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, abbiamo preso ripartenze che non puoi concedere a squadre come il Sassuolo e abbiamo sofferto. Nel secondo tempo siamo entrati in campo meglio, avevo bisogno di energie e ho fatto per ciò quattro cambi insieme. Eravamo in riserva perché era la settima partita in venti giorni. Non è semplice recuperare viaggiando sempre, però i giocatori sono sempre stati in partita e secondo me abbiamo fatto molto bene", ha esordito.