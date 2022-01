Inzaghi in conferenza: “Mercato? Ora tour-de-force, faremo valutazioni attente”

Le parole in conferenza del tecnico nerazzurro dopo il 2-1 ai lagunari

Grande soddisfazione in casa nerazzurra per il successo sul Venezia proprio nel finale. In conferenza stampa parla Simone Inzaghi: "Ora stacchiamo fino a mercoledì e avremo tempo per lavorare, a parte i sudamericani e gli italiani che avranno questo stage. Saremo ad Appiano per lavorare nel migliore dei modi", dice il tecnico nerazzurro.