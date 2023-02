L'Inter doma 3-1 l'Udinese dopo una gara tutt'altro che semplice e ora può pensare con la mente libera dalle nubi di Marassi al Porto, avversario mercoledì sera nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per la soddisfazione di Simone Inzaghi che, terminato il tour di interviste con le televisioni, si accomoda nella sala conferenze di San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti della carta stampata e del Web. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

Cosa è successo sull'1-1?

"Abbiamo preso una ripartenza, avevamo lavorato su quello in settimana. Sicuramente potevamo difendere meglio perché l'Udinese fa bene le ripartenze. L'errore princpale è stato quello di andare in 5-6 uomini sopra la palla quando non era consolidata. Il primo tempo è stato macchiato da quel gol lì, ma era stato ottimo, poi la partita è stata in salita".

L'Inter arriva alla Champions come vorresti?

"Stiamo bene, abbiamo recuperato qualche giocatore importante che mi sta aiutando nelle rotazioni. Guardiamo con fiducia a questa gara, con un avvesario di qualità che da tanti anni è allenato dallo stesso allenatore. Sappiamo delle difficoltà di questa sfida, la prepararemo nel migliore dei modi".