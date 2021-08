Inzaghi in conferenza: “Vecino e Vidal grandi giocatori, meriterebbero la titolarità”

L'analisi del tecnico nerazzurro dopo il 4-0 netto rifilato al Genoa alla prima di campionato

"Sicuramente, ho trovato un gruppo molto molto compatto che veniva da una stagione importantissima l'anno scorso. Vederli è un piacere, per come si allenano e per come si applicano. Quindi è giusto che si godano questo successo".

Vecino e Vidal sono importanti in questo gruppo in questa annata piena di impegni?

"Vecino e Vidal non li conoscevo personalmente, ma sono due grandi giocatori. Per come si allenano meriterebbero di giocare dal primo minuto. Devo fare però delle scelte, non dimentichiamo che mancava anche Gagliardini che fino a venticinque giorni fa si stava allenando anche lui nel migliore dei modi. A centrocampo siamo completi, di volta in volta sceglierò quelli più congeniali".