Dopo l'analisi fatta dall'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV, il tecnico piacentino si presenta anche in conferenza stampa per analizzare così quanto ottenuto dai suoi giocatori: "La prima mezz’ora non è stata semplice, ma una volta sbloccata l’abbiamo vinta meritatamente. Adesso sappiamo che dobbiamo continuare il nostro percorso in campionato, abbiamo partite importanti e un calendario non semplice. Ma al di là dei calendari tutte le gare sono molto difficili nel campionato italiano”.

Come ha fatto a portare in campionato l’Inter delle coppe?

“Sono convinto che la squadra ha sempre messo grandissimo impegno. Poi chiaramente ci sono partite in cui non siamo riusciti a concretizzare come questa sera, e a volte si guarda solo al risultato, però siamo stati bravi tutti insieme. I ragazzi sono dei professionisti esemplari. Ci siamo tappati le orecchie tutti insieme e ci siamo messi a lavorare. È un periodo intenso, dal 1 aprile si gioca ogni settantadue ore e sto avendo grandi risposte da parte di tutti. A parte Skriniar spero adesso di recuperare quanto prima Gosens, per noi molto importante”.

La semifinale di Champions in arrivo vi ha aiutato a trovare la giusta concentrazione, anche grazie ai tifosi?

“Si va avanti tutti insieme, c’è grande sinergia con i nostri tifosi ma al di là della semifinale, erano i nostri obiettivi. In campionato dobbiamo pedalare tanto, la Coppa Italia e la Champions non erano preventivate ma c’era grandissima speranza di arrivare in fondo. Adesso abbiamo trenta giorni da qui alla fine e speriamo di concluderli nel migliore dei modi”.

L’Inter ha qualcosa in più degli altri?

“Si direbbe quello guardando agli ultimi risultati ma io devo essere lucido. Sono soddisfatto del momento ma sappiamo che abbiamo partite davanti a noi tutte difficili. Tra settantadue ore c’è una trasferta molto difficile come quella di Roma, la seconda consecutiva ma cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi".

Si immaginava una battaglia più aspra oggi?

“La prima mezz’ora il Verona ci ha creato difficoltà come all’andata. Abbiamo giocato contro di loro prima della finale di Riad, è stata una partita molto intensa. Il Verona è una squadra in crescita che a gennaio era data per spacciata e adesso si giocherà la salvezza".

