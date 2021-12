Inzaghi in conferenza: “Gara interpretata benissimo. Preoccupato per Correa”

La disamina del tecnico interista dopo il 3-0 inflitto alla Roma di José Mourinho

"Hai detto bene, sono tutte cose positive quelle elencate da te. In più ci metto che non avevo conosciuto personalmente questi giocatori prima, e non sapevo come lavoravano e come ascoltano quello che chiediamo. Ho la fortuna di allenarli, dobbiamo continuare. Abbiamo fatto una bella striscia di vittoria, siamo arrivati in ritardo e siamo ancora in ritardo".