Inzaghi in conferenza: “Dovevamo fare di più. Barella? Tocco lieve, ma ci sta l’espulsione”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta del Bernabeu

Dopo il tour di interviste con le televisioni, Simone Inzaghi si presenta in conferenza stampa per analizzare Real Madrid-Inter anche attraverso le domande dei giornalisti presenti allo stadio Santiago Bernabeu collegati da remoto. Ecco le parole del tecnico dopo il ko subito dai nerazzurri, riportate dall'inviato:

"Penso che Nicolò abbia spiegato subito dell'errore, ha capito. Eravamo in partita. Avevamo fatto sessanta minuti buoni, unica pecca era stata non fare gol. Era nervoso, ha fatto qualcosa che non doveva fare, ci ha condizionato la partita che era ancora aperta. Avevo fatto i cambi e rimanere con uno in meno qui a Madrid, si è complicato tutto".