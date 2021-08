Inzaghi in conferenza: “Correa sa quanto lo stimi, brava la società a farmelo avere così in fretta”

Le parole di Mister Inzaghi in conferenza stampa

Vittoria in rimonta per l'Inter di Simone Inzaghi che trova i secondi tre punti della stagione grazie alle reti di Lautaro Martinez e del Tucu Correa, che confeziona l'esordio con una splendida doppietta. Così l'allenatore dei nerazzurri parla in conferenza stampa: "Sono molto soddisfatto. Temevamo questa partita perché avevo visto il Verona col Sassuolo non meritare la sconfitta. Ci eravamo preparati nel migliore dei modi, abbiamo fatto bene i primi diciotto-venti minuti, poi dopo aver preso gol abbiamo sbagliato tante scelte. A volte ci sono demeriti della propria squadra, questa sera mi va di elogiare il Verona perché ha fatto una partita a ritmi altissimi. A fine primo tempo infatti ho detto ai ragazzi che magari avrebbero mollato un po’ visti i ritmi sostenuti”.

“Sono molto soddisfatto e contento. Se lo merita, lui sa che l’ho sempre stimato. Ho avuto la fortuna di allenarlo tre anni, ha tantissime qualità. La società è stata bravissima a mettermelo a disposizione per averlo già oggi disponibile. Sono contento per lui, per Lautaro perché rientrava oggi con soli tre allenamenti sulle gambe, perché rientrato dalla Coppa America aveva avuto un problemino che lo ha tenuto fermo circa dodici giorni, quindi son contento. Lo sono anche di Dzeko, di Vidal come è entrato, di Dimarco, di tutti. Rimarremo pochi in Pinetina, ma proveremo a lavorare nel migliore dei modi".