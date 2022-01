Inzaghi in conferenza: “Bastoni campione nel DNA. Le rivali non molleranno”

Le parole del tecnico nerazzurro dalla sala conferenze di San Siro

Terminato il tour delle interviste televisive, Simone Inzaghi fa tappa in conferenza stampa per approfondire ulteriormente i temi di Inter-Lazio. Le sue parole: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché rientrare dopo 20 giorni non era semplice. Abbiamo affrontato una squadra forte, ben messa in campo. Penso che sia una vittoria sofferta ma meritata per quanto visto in campo”.