Inzaghi in conferenza: “Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Recuperi? Spero Kolarov”

Il tecnico nerazzurro: "Ho la fortuna di allenare ragazzi straordinari. I rigoristi? Si alternano e io ho la massima fiducia"

FcIN - Con il Venezia aveva auspicato una prova di maturità ed è arrivata una vittoria abbastanza netta. Si può dire che questa sera, considerato anche il contesto della vigilia tra turnover e defezioni dell'ultima ora e uno Spezia sulla difensiva, la squadra in questo senso ha fatto uno step in più?

"Penso di sì. Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice ma i ragazzi sono stati straordinari. Sapevamo che non sarebbe stato semplice fare gol subito, ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Una vittoria che permette di prolungare la nostra striscia positiva".

"Non stava bene di stomaco e ha avuto la febbre, spero che recuperi. Per Kolarov c'è qualche possibilità, per Ranocchia e Darmian bisogna aspettare. Per De Vrij sono passati 22 giorni, vedremo".