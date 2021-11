Inzaghi: “Gol di Dzeko? Liberazione. Gran calcio, non lascio indietro nessuno”

Le considerazioni dell'allenatore nerazzurro al termine del match vinto contro lo Shakhtar in Champions

"Sarebbe un grande traguardo, lo dissi il giorno della presentazione e ne avevo parlato anche con tutta la società il giorno che firmai il contratto. Ora aspettiamo, perché nel calcio se ne vedono tante. Ma con 10 punti solitamente si passa. Stasera grande partita e non dimentichiamo che siamo a poco più di 48 ore da un match come quello con il Napoli in cui abbiamo speso tante energie, anche mentali".

L'Inter può puntare ad arrivare in fondo anche in Europa?

"Dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Anche con la Lazio abbiamo fatto degli anni giocando benissimo. Qui ho provato a trasmettere delle idee e qui i ragazzi sono eccezionali. Stiamo sviluppando un grande calcio, in campionato ci dobbiamo riprendere qualche punto. E non lascio indietro nessuno, si allenano tutti al meglio. Non è facile per me fare delle scelte".