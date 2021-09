Inzaghi: “Emozionante esordire in Champions. Vorrei un guizzo da tutti quanti”

Le parole del tecnico nerazzurro ad Amazon Prime Video a poche ore da Inter-Real

Intervistato da AmazonPrime Video, Simone Inzaghi racconta i suoi sentimenti a poche ore dalla sua prima alla Scala del Calcio in Champions da allenatore dell'Inter: "C'è tantissima emozione per questo esordio - ammette -. Esordire in un palcoscenico come San Siro, con una squadra importante come l'Inter, è emozionante. Io vorrei un guizzo da tutti quanti: da allenatore il mio desiderio è che chi comincia lo faccia nel migliore dei modi. Alle volte è più importante chi entra rispetto a chi inizia".