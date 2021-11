Inzaghi: “Dominato a lungo, bicchiere mezzo vuoto. Dzeko e Barella? Vi dico”

Le considerazioni del tecnico nerazzurro a DAZN dopo l'1-1 nel derby

Dopo il pari nel derby che lascia l'amaro in bocca viste le tante palle-gol sciupate dai nerazzurri, Simone Inzaghi parla a DAZN.

"Bicchiere mezzo vuoto. Abbiamo creato tantissime occasioni e sbagliato un rigore, meritavamo di più. Ma abbiamo affrontato un'ottima squadra che è in testa con merito. Noi siamo in ritardo, ma c'è tempo e prestazioni così ci danno consapevolezza".

"Quello che dobbiamo fare è recuperare energie dopo questo ciclo di partite chiuso con qualche acciacco. Nelle ultime sei abbiamo pareggiato con Milan e Juve quando avremmo meritato di vincere. Noi siamo lì, mancano tante gare, c'è tempo e margine. Non vogliamo fermarci. Avremmo voluto regalare la vittoria ai nostri tifosi che avremmo meritato. Derby ad altissimi ritmi, tecnicamente entrambe avremmo potuto giocarlo meglio.

Com'è nata l'idea di far partire Calhanoglu, anche considerando il clima ostile? Il secondo rigore poteva calciarlo lui visto che era carico?

"Ma decidono i giocatori in campo, sappiamo come sono quei momenti. Lui aveva già giocato ottimamente contro l'Udinese e stasera si è ripetuto. Ho tanti grandi giocatori e ogni volta devo scegliere, ho sempre grandissimi dubbi. Non è facile lasciare fuori Vecino, Sensi, Vidal, Gagliardini...".