Inzaghi: “Darmian in campo per le rotazioni. Calhanoglu? Può fare ancora meglio”

Le parole dell'allenatore dell'Inter a pochi minuti dal match del Franchi

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi si presenta davanti ai microfoni di DAZN per presentare brevemente il match del Franchi, partendo dalla forza dell'attacco e dai tanti gol fatti: "È importantissimo. Siamo partiti con tanti gol, poi in altre partite come il Real non siamo riusciti a farli. Con il Bologna invece abbiamo fatto sembrare semplice una partita complicata, perché loro venivano da due partite con la porta inviolata".