Inzaghi: “Contro il Real un’opportunità. Entrambi siamo in un buon momento”

Le parole del tecnico dei campioni d'Italia alla tv spagnola Movistar

Simone Inzaghi, intervistato da Movistar, sottolinea come quella di stasera contro il Real Madrid sia "un'opportunità, ma sappiamo che sarà una gara difficile contro un'ottima squadra che è in un ottimo momento come noi", dice il tecnico dei campioni d'Italia. Che poi aggiunge: "Speriamo sarà una bella gara nella quale la gente possa divertirsi".