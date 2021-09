Inzaghi: “Con l’Atalanta voglio fame e cattiveria. Shakhtar? Mi è difficile pensarci”

Il tecnico nerazzurro: "Ho trovato una squadra già ottimamente allenata, cerco di dare idee per farla evolvere"

Niente conferenza stampa della vigilia per Simone Inzaghi, che comunque si sofferma ai microfoni di InterTV per inquadrare il big match con l'Atalanta, in programma domani alle 18 a San Siro: