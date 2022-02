Inzaghi: “Complimenti alla squadra. Bastoni? Spero di non perderlo per troppo tempo”

Il tecnico nerazzurro: "Sono contento del gruppo, volevamo questo traguardo in una partita non semplice"

Christian Liotta

Una vittoria di autorità, con la quale cancellare l'amarezza del derby e proiettarsi alle semifinali di Coppa Italia grazie alle reti capolavoro di Edin Dzeko e Alexis Sanchez: l'Inter stende la Roma e regala a José Mourinho un ritorno amaro a San Siro sponda nerazzurra. Questo il primo commento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset:

L'Inter ha dimostrato di avere dimenticato il derby che poteva essere un colpo duro.

"I ragazzi sono stati bravissimi. Non era una partita semplice, la Roma ha una squadra di qualità con un'ottima rosa. Abbiamo tenuto bene il campo e meritato la semifinale. Ho fatto i complimenti alla squadra, sono stati bravi a organizzare una gara di personalità dopo due giorni e mezzo dal derby".

L'infortunio di Bastoni la mette in difficoltà sulle scelte.

"Speriamo che per Bastoni non sia nulla di grave e di non perderlo per molto tempo, perché è un giocatore molto importante".

L'Inter deve essere brava a far girare più velocemente la sfera o deve abbassarsi di più?

"Io penso che comandare la partita non è semplice. Lo facciamo quasi sempre ma dobbiamo mettere in conto che ci sono gli avversari, che si chiamano Napoli, Milan, Liverpool, Roma. Dobbiamo mettere in conto che ci sono momenti dove soffrire, stavolta siamo stati bravi a tenere la porta inviolata".

Perisic è indispensabile in questo momento?

"Da inizio anno sta avendo dei livelli altissimi. Sono contento come dei compagni, l'Inter è prima in classifica, ha vinto la Supercoppa ed è andata avanti in Champions e in Coppa Italia. Sono contento del gruppo, abbiamo tanti avversari e un cammino difficile. Volevamo questo traguardo e lo abbiamo ottenuto contro un'ottima squadra con un grande allenatore e ottimi giocatori".