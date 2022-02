Inzaghi carica l’Inter: “Ho visto rabbia e voglia di rivalsa, sono fiducioso”

Le parole del tecnico nerazzurro a Sport Mediaset: "Tornare subito in campo ci voleva"

Dopo la lunga intervista rilasciata ieri (RILEGGI QUI), Sport Mediaset manda in onda un'altra battuta di Simone Inzaghi a poche ore da Inter-Roma. "Tornare subito in campo ci voleva perché c'è ancora tanta rabbia e delusione per la sconfitta nel derby - le parole del tecnico dell'Inter, a ridosso del quarto di Coppa Italia di San Siro -. Ho visto grandissima rabbia e voglia di rivalsa nei ragazzi, quindi sono fiducioso".