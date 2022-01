Inzaghi: “Brozovic e Lautaro in campo? Non penso al derby, testa a questa gara”

Il mister prima della sfida: "Lo stop di Correa non ci voleva, ma la società è sempre pronta"

Questa volta tocca a Simone Inzaghi , allenatore dell'Inter, presentarsi nell'immediato pre-partita del match col Venezia ai microfoni di DAZN per l'introduzione della gara che andrà in scena a San Siro fra pochi minuti:

Manda in campo due giocatori diffidati, nessuna paura per il derby?

"Assolutamente no, il derby in questo momento non è nei miei pensieri. Abbiamo ora una partita importante con un'avversario preparato e solido. Massima concentrazione per il Venezia, poi ci sarà la sosta. Penseremo di partita in partita".