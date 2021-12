Inzaghi: “Avanti così. Calha cresce, bravo Dumfries. Spero di recuperare qualcuno”

Le considerazioni dell'allenatore dei campioni d'Italia nell'immediato post-gara di Inter-Spezia 2-0

"Motivo di soddisfazione. I ragazzi hanno fatto una partita molto attenta, non ci siamo mai disuniti dinnanzi a un avversario che aspettava di accelerare in ripartenza. Stasera eravamo in emergenza in difesa, ma sono stati molto bravi, compatti. Ora dobbiamo andare avanti, non abbiamo ancora fatto nulla. Sabato ci aspetta già una partita impegnativa".