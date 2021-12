Inzaghi a Sky: “Tante cose buone ma torniamo sconfitti. Barella ha capito l’errore”

In primo piano: tutte le notizie

Il tecnico nerazzurro: "Chi vorrei incontrare a febbraio? Conterà arrivarci nella forma migliore"

Christian Liotta

Non riesce l'Inter a proseguire nella sua striscia di vittorie: il carattere e i lampi del primo tempo non sono sufficienti ai nerazzurri per evitare la sconfitta contro un Real Madrid che ancora palesa una differenza di qualità non di poco conto. Questo il commento di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

Qual è la prima reazione dopo questa sconfitta? C'è un po' di rammarico.

"Molto rammarico. Il primo tempo è stato fatto bene, con personalità, creando diverse situazioni. Però siamo andati a riposo sotto di un gol e probabilmente non era quello che si è visto in campo. Volevamo fare un risultato diverso ma questa sconfitta ci servirà per le nostre esperienze future".

Sull'espulsione di Barella.

"Errore grave, ma lui è intelligente e ha chiesto subito scusa a staff, mister e compagni. La partita era aperta, aveva anche sfiorato il pari. Spiace per lui, gli servirà come esperienza e spero che non capiti più a lui o a nessuno dei compagni".

Stasera forse il Real ha fatto qualcosa in più dell'Inter, cosa dovevate fare di più sul gioco?

"Abbiamo sviluppato bene, l'unica pecca è aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Era la sesta partita in fila, avevamo qualche giocatore un po' stanco. Abbiamo perso ambedue le partite col Real, abbiamo fatto bene ma servirà qualcosa in più".

Ora testa al campionato.

"Torniamo da Madrid con tante cose buone, ma contava il risultato e abbiamo perso. Ora ci tuffiamo sul campionato perché domenica sera c'è un'altra partita importante, siamo in un buon momento".

Chi vorresti incontrare agli ottavi?

"Conta arrivare a febbraio nella forma migliore".