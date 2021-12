Inzaghi: “A inizio 2022 calendario durissimo: solo noi! Reds? Ce la giocheremo”

Le considerazioni del tecnico nerazzurro a Sky dopo il 5-0 alla Salernitana

"L'atteggiamento. Sulla carta, queste gare sembrano semplici, ma non è così. Bravi i ragazzi a interpretarla bene fin da subito. Ho fatto dei cambi, ma non si nota: sono tutti coinvolti. Ora c'è già il Torino, dobbiamo continuare così con l'ultimo sforzo".

"Una crescita continua. Abbiamo sempre giocato un ottimo calcio, anche inizialmente. Probabilmente abbiamo lasciato qualche punto con la Champions. Bravi a non abbatterci, ora siamo in testa e vogliamo restarci".

"Siamo in un ottimo momento, ma in tanti non si sono mai fermati, come quelli che vanno in Nazionale. Giusto recuperare forze fisiche e soprattutto mentali. Stiamo tenendo ritmi alti in partite molto difficili da affrontare".