Inzaghi a DAZN: “Siamo in emergenza, ma ho piena fiducia in chi giocherà”

Le considerazioni del tecnico nerazzurro a pochi istanti dal calcio d'inizio dal match del Meazza

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Spezia, Simone Inzaghi parla a DAZN: "L'assenza di Bastoni? Ho la fortuna di avere una rosa di professionisti che si allenano sempre nel migliore dei modi - dice il tecnico nerazzurro -. Stasera siamo in emergenza in difesa, ci mancano anche De Vrij, Kolarov, Ranocchia e Darmian, ma giocherà gente sulla quale non ho nessun dubbio. Bastoni ha avuto stanotte una gastroenterite che ce l'ha tolto dalla disponibilità come altri. Siamo un po' in emergenza, ma non c'è nessun problema".