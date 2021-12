Inzaghi a DAZN: “Sanchez titolare? Vanno fatte delle valutazioni. Serve una gara tosta”

Il tecnico nerazzurro prima del match di stasera: "Penso che sia un momento importante della stagione"

"Sono delle valutazioni da fare. Questa è la settima partita in pochissimi giorni, posso alternare qualche giocatore anche se non troppi per le indisponibilità. Sappiamo che dobbiamo fare una partita tosta, il Cagliari viene da quattro buone partite e meriterebbe più punti di quelli che ha".