Inzaghi a DAZN: “Resta l’amaro in bocca. Rigore a Dimarco? Vi spiego la scelta”

Le dichiarazioni dell'allenatore dei campioni d'Italia dopo il 2-2 di San Siro contro l'Atalanta

"È stata una partita molto emozionante, la gente si sarà divertita. Resta l'amaro in bocca dopo quel secondo tempo: avremmo meritato qualcosa in più senza nulla togliere all'ottima prova dell'Atalanta. Ci siamo disuniti dopo il rigore fallito, ma nei primi 20 minuti del primo tempo e in tutto il secondo tempo si è vista un'ottima Inter contro una squadra molto forte".

"Vecino ha fatto benissimo, così come Dumfries, Sanchez... Stanno crescendo. E non dimentico anche D'Ambrosio e Gagliardini che hanno avuto dei problemi ma che per me sono molto importanti. Abbiamo bisogno di tutti visto calendario e ritmi".