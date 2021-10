Inzaghi a DAZN: “Correa ha qualità, Barella sente la maglia dell’Inter addosso”

La disamina dell'allenatore nerazzurro a DAZN dopo Inter-Udinese

Dopo il triplice fischio dell'arbitro Sacchi, Simone Inzaghi si sofferma davanti ai microfoni di DAZN per analizzare a caldo il lunch match di San Siro contro l'Udinese e l'importante 2-0 consecutivo in campionato: "Abbiamo preparato bene una gara che non era semplice, l'Udinese è ben organizzata e con un allenatore capace. Serviva pazienza, una volta sbloccata sarebbe stata più semplice" esordisce il tecnico nerazzurro.

"Chi sta in panchina è decisivo, ora con le 5 sostituzioni i cambi in corsa diventano quasi più importanti di chi gioca dall'inizio. Ora li ho quasi tutti a disposizione ed è una grandissima risorsa, giocando così tanto è difficile recuperare le energie fisiche e mentali".

"In questo momento mi avevano avvertito di questa statistica. È un giocatore di grande qualità, quando sta bene può fare tante giornate come quella di oggi. Sanchez, Lautaro e Dzeko stanno bene, di volta in volta scelgo chi mandare in campo".