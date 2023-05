Il Bentegodi diventa per una sera un'Arena di Verona sui generis, dove a mettere in scena un'opera capolavoro è l'Inter di Simone Inzaghi, che per la 100esima del suo tecnico in nerazzurro mette in scena il suo repertorio migliore schiantando l'Hellas Verona con un secco 6-0. Una gara che ha visto uno spartito monocorde, con l'Inter a menare sin da subito le danze e mettere alle corde un avversario annichilito dalla prepotenza e dall'autorità dei nerazzurri, che anche a punteggio ormai acquisito non perdono la fame e alla fine chiudono la pratica con tre gol per tempo. Stappa la bottiglia Adolfo Gaich con un'acrobatica autorete al 31esimo, ma già prima Lorenzo Montipò aveva tolto ai nerazzurri tre gol già fatti. Il resto è spettacolo, dalla gemma di Hakan Calhanoglu alle doppiette di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, tutto si tinge di nerazzurro sotto il cielo del Bentegodi. Inter che sale a quota 60 punti in classifica e scavalca Milan e Roma, fermate da Cremonese e Monza.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 0-6

MARCATORI: 31' Gaich (Aut.), 37' Calhanoglu, 38', 61' Dzeko, 55', 92' Lautaro Martinez

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 17 Ceccherini (82' 32 Cabal), 6 Hien (62' 42 Coppola), 23 Magnani; 5 Faraoni, 61 Tameze, 28 Abildgaard, 29 Depaoli; 7 Verdi (46' 33 Duda), 8 Lazovic (46' 3 Doig); 38 Gaich (69' 19 Djuric).

In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Zeefuik, 24 Terracciano, 25 Braaf, 26 Ngonge, 27 Dawidowicz, 30 Kallon, 77 Sulemana Kakari.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio (57' 12 Bellanova), 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (65' 46 Zanotti), 22 Mkhitaryan (65' 5 Gagliardini), 77 Brozovic (78' 14 Asllani), 20 Calhanoglu, 32 Dimarco (57' 36 Darmian); 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 11 Correa, 23 Barella, 45 Carboni, 47 Fontanarosa, 90 Lukaku, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Mokhtar - Palermo. Quarto uomo: Cosso. VAR: Marini. Assistente VAR: Fabbri.

Note

Corner: 2-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 2'.

RIVIVI IL LIVE

96' - TUTTO REGOLARE, ORSATO DECRETA LA FINE DEL MATCH: L'INTER BATTE IL VERONA 6-0 E VA AL QUARTO POSTO!

IL GOL DI LAUTARO: Una rete che testimonia tutta la fame del Toro: Bellanova mette in mezzo un pallone sul quale l'argentino si avventa anticipando Montipò e toccando quel tanto che basta da terra per mandare in rete. Marini e Fabbri stanno però controllando un possibile fuorigioco.

92' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! LAUTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOO MARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!

91' - Depaoli perde sangue dopo una pallonata di Asllani involontaria e deve uscire dal campo.

89' - Bella sgroppata di Zanotti che cerca e trova l'uno-due con Lautaro, poi viene anticipato da Montipò e ritrae la gamba evitando un impatto pericoloso.

86' - Numero nello stretto di Lautaro, che si gira rapidamente e poi calcia: Montipò blocca.

84' - Inter che ora respira gestendo il pallone, poi Zanotti prova ad andare in contrasto su Doig ma perde palla.

82' - Ceccherini esce preda dei crampi, in campo Cabal.

82' - Inter che nonostante il largo vantaggio non molla niente, grande pressing di Dzeko su Coppola.

78' - Asllani è l'ultimo cambio dell'Inter, fuori Brozovic.

76' - Duda lancia bene Depaoli che poi prova a innescare Djuric, Darmian è abile nell'anticipo di testa.

73' - Contropiede quattro contro tre del Verona, tiro di Faraoni smorzato da Acerbi che si impenna e va in corner.

71' - Bellanova prova lo sprint, Faraoni è più veloce di lui e si prende anche un fallo dal nuovo entrato.

69' - Altro cambio per il Verona: fuori Gaich, in campo Djuric.

65' - Simone Inzaghi concede una bella vetrina di minuti a Mattia Zanotti, che prende il posto di Dumfries. In campo anche Gagliardini, fuori Mkhitaryan.

62' - Nel Verona esce Hien, rilevato da Coppola.

IL GOL DI DZEKO: Clamorosa ripartenza a valanga dell'Inter, orchestrata da Acerbi bravo poi a cambiare fronte. Lautaro lascia palla a Dzeko che punta Doig, lo salta e mette la palla lì dove Montipò non può arrivare.

61' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!! EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!

57' - Tiro di Gaich che colpisce l'esterno della rete. Cambi per l'Inter: Bellanova entra al posto di D'Ambrosio, Darmian al posto di Dimarco.

IL GOL DI LAUTARO: Inter che non vuole mollare la presa, Brozovic ruba palla a ridosso della linea dei 22 metri e trova Lautaro in mezzo all'area praticamente solo. Il Toro guarda la porta, aspetta l'uscita di Montipò e lo beffa con uno scavetto.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZ!!

54' - Fallo di Acerbi a impedire una ripartenza del Verona. Inizia il riscaldamento per Lukaku.

50' - Errore di Lautaro, ripartenza Verona con Depaoli che appoggia per Gaich. L'argentino prova un colpo di tacco che non impensierisce Handanovic.

49' - Blitz di Mkhitaryan che ha un grande controllo a eludere Tameze poi calcia da appena fuori area, mandando a lato.

48' - L'Inter inizia la ripresa con un possesso palla nella propria metà campo, quasi a irretire il Verona.

-----

22.03 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

22.03 - Ufficiali i cambi: Doig rileva Lazovic, Duda entra al posto di Verdi.

22.02 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa.

22.00 - Nel Verona è già pronto il primo doppio cambio: entrerà Duda, con lui anche Doig.

21.55 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter che chiude avanti con un secco 3-0 all'intervallo sul Verona.

45' - Lazovic arriva su una bella palla lanciata da Faraoni, ma controlla malissimo il pallone che finisce sul fondo. Un minuto di recupero.

44' - Gaich prova a vendicarsi dell'autogol con un tiro di volée che rimbalza a terra e costringe Handanovic ad alzare sopra la traversa.

44' - Dimarco si sposta ancora a destra e prova a mettere un pallone in mezzo, respinto dalla difesa. Sprint bellissimo di Lautaro.

41' - In occasione del gol di Calhanoglu, Orsato ha chiesto ad Inzaghi di richiamare Brozovic che stava esagerando con le proteste e rischiava il cartellino. Il tecnico ha subito redarguito il croato.

I DUE GOL: Calma e gesso, ricostruiamo tutto. Il 2-0 nasce da un'invenzione di Calhanoglu che vede un varco lì dove il resto delle persone presenti vede il buio, conclusione di bellezza sopraffina e Montipò battuto con palla nel sette. Palla al centro, recupero di Brozovic a metà campo e lancio di Lautaro Martinez per Dzeko che controlla alla grande e supera Montipò con un tocco beffardo sulla sua uscita.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRR!!! EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

37' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!!! HAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN CAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!

36' - Dzeko prova a controllare un pallone in area, ci riesce ma il suo cross è smorzato da Hien.

34' - Hien arriva di testa su una punizione arcuata, bello stacco e palla che finisce fuori non di molto.

31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Autorete di Adolfo Gaich che effettua un bel tuffo di testa a mandare la palla in porta, però si tratta di quella del compagno Montipò che viene beffato dalla deviazione dell'ex Benevento sul cross di Dimarco.

30' - Ancora assalto Inter: grande numero di Lautaro che manda al bar Hien poi mette in mezzo per Dzeko, ancora Magnani tempestivo a mandare in corner.

28' - De Vrij prova a metterci il piedone su corner, Montipò para quasi alla Garella...

28' - Montipò stavolta è clamoroso: colpo di testa di D'Ambrosio da corner, il portiere scaligero con un guizzo gli nega la rete.

27' - Dzeko! Palla molto bella di Calhanoglu che trova il bosniaco che di testa impegna severamente Montipò.

26' - Ceccherini atterra Dimarco, intervento in ritardo e gratuito che gli fa anche rischiare il giallo.

24' - Contrasto De Vrij-Gaich, l'argentino rimane a terra ma Orsato non interviene.

22' - Dimarco mette in area per Mkhitaryan che entra bene in area ma non calcia in maniera altrettanto pulita.

19' - Il primo tiro vero della partita è del Verona: Lazovic lancia Verdi che sbuca in area saltando Brozovic e calcia di potenza, Handanovic pronto.

18' - Stavolta il cross lo prova Dzeko per D'Ambrosio, anticipato in corner da Abildgaard.

16' - Lancio lungo a provare a servire Mkhitaryan, contrastato in maniera rude da Faraoni.

15' - Palla fuori, Inzaghi vorrebbe far rimettere subito ai suoi ma Orsato ferma il gioco perché Ceccherini è a terra. Dumfries viene ripreso da uno degli assistenti del tecnico.

10' - Corner di Dimarco, Dzeko impatta su un pallone difficile mandando alto di testa.

9' - Splendido cambio di fronte di Calhanoglu a favorire Dimarco, che guadagna un corner.

8' - Dimarco fa una cosa positiva in attacco: cambia binario, fa una bella diagonale e poi prova a servire Dzeko e Lautaro che però non arrivano.

6' - Dimarco valuta male un cross e viene bruciato da Faraoni che mette in mezzo, Acerbi libera.

4' - Cross lungo di Faraoni, De Vrij accompagna l'uscita di Handanovic.

3' - Riprende il gioco, palla assegnata al Verona.

2' - Mette in mezzo Calhanoglu, Dzeko viene anticipato da Magnani. Poi Lautaro rimane a terra e Orsato ferma il gioco, giù anche Tameze.

----

21.01 - Calcio d'inizio della sfida per l'Hellas: PARTITI!

21.00 - Handanovic e Faraoni davanti a Orsato per il sorteggio del campo.

20.58 - Squadre che entrano in campo in questo momento.

20.50 - Finito il riscaldamento, fra pochi minuti sarà Verona-Inter.

----

