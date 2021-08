InterNazionali – Allarme rosso in casa Inter: sudamericani out con la Samp?

Lautaro, Correa, Vidal e Vecino termineranno i loro impegni in nazionale solo a ridosso del match di Genova: un grosso guaio per Inzaghi

Sosta nazionali quantomai indigesta per i club, soprattutto per quelli che hanno in rosa i sudamericani. Infatti, nonostante le rimostranze delle varie leghe visti i gravi problemi con la pandemia, le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 si disputeranno regolarmente anche nel Nuovo Continente. Non solo: a differenza del recente passato, l'ultimo slot di match si chiuderà molto tardi, nella notte italiana tra giovedì e venerdì, escludendo di fatto i giocatori dagli impegni di quelle squadre che giocheranno poi al sabato e, quasi certamente, anche per chi scenderà in campo la domenica. In poche parole, Inzaghi, oltre ad augurarsi di riavere tutti sani sia a livello di infortuni che di Covid, dovrà pure verificare lo scombussolamento fisiologico per via del lungo viaggio anche in considerazione dell'esordio in Champions in programma mercoledì 15 contro il Real Madrid a San Siro. E allora è molto probabile che Lautaro, Correa, Vidal e Vecino non potranno essere titolari domenica 12 con la Samp. E chissà se riusciranno almeno a rientrare nell'elenco dei convocati.