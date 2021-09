Inter, sold out un milione di Fan Token su Socios.com: “Grazie per il supporto”

Fan Token esauriti in pochi minuti, Socios.com: "$INTER nuovamente disponibile sull'App a prezzo di mercato"

Sono andati esauriti in pochi minuti i Fan Token dell’ Inter sulla piattaforma Socios.com. Lo ha comunicato la stessa società, che ha messo in vendita un milione di Token a partire dalle ore 13 di questo pomeriggio, al prezzo di due euro

"1.000.000 di Fan Token! Nerazzurri, ce l’avete fatta. Tutti i Fan Token dell’Inter resi disponibili durante la FTO (Fan Token Offering) sono ora ESAURITI. Grazie per il vostro supporto", si legge in un tweet ufficiale pubblicato dall’account di Socios.com. E ancora: "Siamo consapevoli che alcuni fan non sono riusciti ad acquistare i Fan Token a causa della forte domanda. $INTER sarà presto nuovamente disponibile sull'App Socios a prezzo di mercato".