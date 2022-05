Brutte notizie per l'Inter a poche dall'ultima recita della stagione, in programma domenica sera a San Siro contro la Sampdoria. Come informa il club nerazzurro, Roberto Gagliardini non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro i blucerchiati a causa di un'infrazione al piede sinistro.

