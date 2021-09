Inter a Milano, ginocchio fasciato per Sensi. Domani esami per lui e Bastoni

In primo piano: tutte le notizie

Fasciatura anche per Hakan Calhanoglu, ma non pare nulla di grave per il centrocampista turco

Redazione FcInterNews

Facce un po' stanche e deluse quelle dei giocatori dell'Inter al loro rientro a Milano dalla trasferta di Genova. Qualche tifoso ha atteso il pullman al suo arrivo e ha potuto notare la vistosa fasciatura sul ginocchio di Stefano Sensi, claudicante e rincuorato da Nicolò Barella. Fasciatura anche per Hakan Calhanoglu, ma non pare nulla di grave.

Domani sono previsti gli esami strumentali di Alessandro Bastoni, già in programma, e di Sensi che capirà l'entità del problema al ginocchio che ha reso a dir poco complicata la sua presenza sul rettangolo di gioco del Ferraris.