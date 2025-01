RIVIVI IL LIVE DI VERONA-INTER PRIMAVERA 1-4

95' - Prova di forza sul campo del Verona dell'Inter Primavera, che va in svantaggio dopo 6' ma poi reagisce con veemenza imponendosi alla fine con un netto 4-1. Dopo il gol lampo di Agbonifo, De Pieri, il migliore in campo, infiamma la rimonta nerazzurra. Venturini, 6' più tardi, firma il 2-1 e l'autogol di Kurti, su cross di Cocchi, manda le squadre all'intervallo sul 3-1. Nella ripresa, De Pieri fissa definitivamente il risultato calando il poker con la doppietta personale.

94' - ESPULSO BARRY! Secondo giallo in pochi minuti dal numero 78 del Verona, che abbatte Lavelli vicino alla linea laterale.

93' - Barry spreca l'occasione di andare a segno, sparando il palllone sopra al traversa dall'interno dell'area di rigore.

92' - Popovic fa carambolare la palla sul corpo di Thiago Romano: si riparte con la rimessa dal fondo di Magro.

90' - Arriva la segnalazione del recupero: si giocherà fino al 94'.

88' - Ultima giocata per De Pieri, che lascia il campo per Thiago Romano.

87' - Barry ferma con le cattive De Pieri, che stava entrando in area dal lato corto dopo un aggancio di classe. Arriva l'ammonizione per il 78 del Verona.

85' - Questa gara ormai ha poco da dire, il 4-1 dell'Inter non è più in discussione. Si procede verso il triplice fischio senza particolari situazione da segnaalre.

82' - Gioco ancora fermo, arrivano le ultime due sostituzioni in casa Verona: Stella per Vermesan, Vapore prendere il posto di Cisse.

79' - Quella precedente è stata l'ultima azione di Spinaccè, sostituita da Lavelli. Nell'Inter anche Tigani per Venturini.

77' - Spinaccè fa tutto bene, stoppando in volo tra spalla e petto il pallone, ma poi spedisce il suo tiro dritto sui tabelloni pubblicitari.

75' - Nessuna conseguenza seria, fortunatamente, per Aidoo, che si è già rimesso in piedi.

74' - L'arbitro interrompe il gioco per sincerarsi delle condizioni di Aidoo che è caduto male aver subito un 'ponte' da un avversario. Staff medico dell'Inter in campo per prestare soccorso al terzino.

73' - Mezza incertezza della difesa interista, giro gratis dalla bandierina del corner per il Verona. Che però batte malissimo con Cisse.

71' - Primi cambi per Zanchetta: lasciano il campo Mosconi e Cocchi, al loro posto Pinotti e Motta.

70' - Accenno di scintille tra Bovo e il neo entrato Barry per la contesa del pallone vicino alla linea di fondo. Nulla di che, si riparte con la rimessa dal fondo di Magro.

68' - Secondo e terzo cambio per il Verona: richiamati in panchina Szimionas e Agbonifo, dentro Pavanati e Barry.

67' - Kurti respinge il tiro altrimenti diretto nello specchio di Bovo. Il tutto nasce dalla solita iniziativa di Cocchi, il migliore in campo assieme all'autore della doppietta De Pieri.

66' - Comoda la parata di Zamarian conseguente al tiro lento e centralissimo di Monticelli. Quantomeno il Verona è riuscito a centrare la porta.

65' - Cisse aggira Cocchi, che spende intelligentemente il fallo per fermare sul nascere la sua volata sulla corsia.

64' - Magro legge in anticipo le intenzioni di Topalovic ed esce per raccogliere il pallone destinato a Spinaccè.

63' - Monticelli protesta con l'arbitro per un fischio a sfavore, ma il fallo in attacco commesso su Aidoo è chiaro.

60' - Scocca l'ora di gioco all'Olivieri Stadium: il parziale recita 4-1 per l'Inter, in controllo totale praticamente da dopo l'1-1 del primo tempo

59' - Brutto pestone Vermesan ai danni di Alexiou: manca un cartellino giallo per l'autore del fallo.

58' - Il Verona si fa minaccioso per la prima volta in questa ripresa: cross affilato di Agbonifo, allungato in corner da Bovo di testa. Non per l'arbitro, che non coglie la deviazione del giocatore nerazzuro.

57' - Dalla Riva sbroglia una situazione spinosa nella sua trequarti, uscendo di prigione dal pressing interista dopo un brutto pallone consegnatogli da Magro.

56' - Fase confusa in mezzo al campo, con 4 giocatori a contendersi il pallone: l'arbitro decide di premiare il Verona fischiando un fallo di Bovo.

53' - Mosconi non riesce a resistere fisicamente al ritorno difensivo di Dalla Riva, la palla scivola via. L'arbitro ne approfitta per fermare il gioco visto che Alexiou è a terra dolotante dopo aver subito un colpo.

50' - DOPPIETTA DI DE PIERI, L'INTER CALA IL POKER! Tutto nasce, neanche a dirlo, dal mancino di Cocchi che manda in tilt la difesa veronese, In particolare Philippe, che liscia il pallone dando la possibilità a De Pieri di colpire ancora con un lob su Magro.

48' - Risponde il Verona con Vermesan: tiro alto, Zamarian non deve neanche intervenire.

47' - In mischia, Alexiou ha il pallone buono per calciare a rete da pochi passi ma non lo trova. Irrompe fuori area Cocchi, che non ci pensa due volte e spara di prima. La sfera soffia di poco sopra la traversa.

47' - L'Inter riparte da dove aveva chiuso il primo tempo, continuando ad attaccare: primo corner dopo appena un minuto e spiccioli.

46' - Un cambio all'intervallo per Sammarco: De Battisti fa posto a Popovic.

17.01 - Ripartiti! Comincia il secondo tempo di Verona-Inter Primavera!

46' - Duplice fischio di Ramondino, finisce qui il primo tempo di Verona-Inter Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 3-1 per i nerazzurri, capaci di rimontare il vantaggio lampo di Agbonifo grazie alla reazione rabbiosa firmata da De Pieri e Venturini in 7'. Il tris arriva dopo un lungo assedio per effetto di un autogol di Kurti su cross di Cocchi.

45' - Assegnato 1' di recupero. Minuto che l'Inter trascorre con la palla nei piedi senza riuscire a rendersi pericolosa.

44' - Il Verona spreca un corner, Alexiou risolve la situazione in area di rigore allontanando di testa.

42' - L'Inter lamenta un presunto tocco di mano di Kurti, l'arbitro lascia correre.

40' - L'INTER CALA IL TRIS, AUTOGOL DI KURTI! L'epilogo è fortunoso ma i nerazzurri si sono costruiti benissimo l'azione del terzo gol, culminata con un cross dalla sinistra di Cocchi per un compagno deviata nella sua porta dal numero 2 del Verona.

39' - De Pieri, pur impegnandosi, non riesce a tenere in campo il pallone che aveva Topalovic come mittente.

37' - Szimionas stende Bovo arrivando in maniera imprudente al duello: inevitabile il cartellino giallo per il giocatore del Verona, che diventa il primo ammonito del match.

36' - Magro para in due tempi la conclusione centrale di Mosconi, che era stato abili a liberarsi per calciare da fuori area.

34' - Bovo vince il duello aereo con Vermesan ma commettendo fallo. Non per l'arbitro che non ravvisa nulla di irregolare nella sbracciata del centrocampista interista ai danni dell'avversario.

32' - Gioco fermo dopo un fischio dell'arbitro a segnalare un fallo di Agbonifo ai danni di Topalovic, a terra dolorante per qualche secondo. Nulla di grave, comunque, lo sloveno si è già ripreso.

31' - CI PROVA SPINACCE! Bella azione dell'Inter che riesce a portare palla negli ultimi 20 metri con una bella combinazione tra De Pieri e Venturini, poi bravo ad aprire a memoria sulla sinistra per la conclusione del numero 11.

29' - De Pieri si allunga il pallone nel tentativo di dribblare un avversario nei pressi dell'area veronese. Sfuma il contropiede dell'Inter, che poi evita guai peggiori sulla controripartenza scaligera grazie alla scivolata puntuale di Cocchi.

28' - Neanche Agbonifo, con la sua proverbiale velocità. può arrivare sul pallone calciato in profondità da Cisse. Si riparte da Zamarian.

26' - Il Verona rimette la testa fuori dalla sua metà campo, pur senza creare fastidi all'Inter. Cisse calcia da fuori area contro il muro, giocata estemporanea che poi apre il campo all'ennesima ripartenza ospite.

23' - L'Inter non si accontenta! Mosconi va via in velocità sulla corsia destra, guadagna il fondo e mette in mezzo. Un cross che, però, non arriva a destinazione per l'intervento combinato di due veronesi. Corner per i nerazzurri, cestinato sul nascere per via di un fallo in attacco.

21' - RIMONTA INTER, RADDOPPIO DI VENTURINI! Azione insistita dei nerazzurri, che prima impegnano Magro con un tiro potente ma centrale di Bovo e poi colgono il palo con Mosconi. Sulla ribattuta, Cocchi disegna col mancino un cross perfetto, solo da spingere in porta, sulle testa di Venturini. Che scarta il regalo del terzino mancino e infila il portiere sul primo palo.

18' - Ritmi molto intensi in questo avvio di gara e già due gol: il parziale recita 1-1, De Pieri ha risposto ad Agbonifo.

15' - L'INTER PAREGGIA AL PRIMO TIRO IN PORTA, HA SEGNATO DE PIERI! Difesa del pallone spalle alla porta da manuale di Mosconi che, dai bordi dell'area veronese, tiene dietro l'avversario e poi accomoda per il tiro di prima del numero 30 nerazzurro. Una conclusione forte ma non angolatissima che trova impreparato Magro, imperfetto nella circostanza.

13' - Il Verona continua a martellare forte, l'Inter si salva qui! Fa tutto Cisse, che prima libera un compagno con un colpo di tacco, poi ha la palla per calciare dai 25 metri. Tiro a lato.

12' - Bovo, pressato da Szimionas, si sbarazza del pallone buttandolo in fallo laterale. L'Inter non riesce a uscire dalla sua trequarti.

11' - Zamarian spazza in fallo laterale. Rimessa con le mani in zona d'attacco per il Verona.

10' - Nulla di fatto dalla battuta del corner, l'Inter addirittura è costretta a ricominciare da capo per la pressione feroce di Agbonifo.

9' - Prova a reagire l'Inter, che porta a casa il primo corner del match grazie all'affondo di Aidoo sulla destra.

7' - L'Inter deve rincorrere, colpita a freddo dall'azione personale di Agbonifo.

6' - AGBONIFO PORTA IN VANTAGGIO IL VERONA! Imprendibile il 7 dell'Hellas, che brucia in velocità tutta la difesa nerazzurra, lasciando indietro per ultimo Alexiou, e poi deposita in rete con un diagonale preciso.

5' - Fuori misura il cross di Cocchi, la palla scivola via oltre la linea di fondo.

4' - Agbonifo scalda i motori con la prima accelerata della partita. Uno scatto frenato fallosamente da un avversario, che l'arbitro non punisce per applicare la norma del vantaggio.

3' - Leggermente lungo il suggerimento di Topalovic per De Pieri, che in area non riesce ad agganciare il pallone. Si riparte con una rimessa dal fondo per l'Hellas.

2' - Troppo soft la conclusione di Mosconi dopo una bella ripartenza condotta da De Pieri. Magro raccoglie il pallone scarico di potenza senza problemi.

1' - Il primo pallone lo fanno girare i padroni di casa del Verona, oggi in completo blu. Inter con divisa e pantaloncini bianchi da trasferta.

16.00 - Fischio d’inizio, comincia in questo momento Verona-Inter Primavera!

15.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

15.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dell'Olivieri Stadium, preceduti dalla terna arbitrale

15.57 - A dirigere l'incontro è stato designato Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo, coadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e da Andrea Mastrosimone di Rimini.

15.55 - Quasi tutto pronto all'Olivieri Stadium, tra 5' il kick-off di Verona-Inter Primavera.

15.33 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 98 Magro; 44 Amanu, 2 Kurti, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 4 Dalla Riva, 8 Szimionas, 19 De Battisti; 80 Cisse; 92 Monticelli, 9 Vermesan. A disposizione: 24 Zouaghi, 6 Popovic, 10 Pavanati, 16 Garofalo, 17 Bancila, 21 De Rossi, 29 Vapore, 31 Stella, 34 Albertini, 70 Devoti, 78 Barry. Allenatore: Paolo Sammarco.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 18 Mosconi. A disposizione: 12 Taho, 6 Maye, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen. Allenatore: Andrea Zanchetta

15.30 - Non sarà la Youth League, ma per l'Inter Primavera la sfida infrasettimanale di campionato contro i pari categoria dell'Hellas Verona vale comunque tanto: in palio ci sono tre punti che potrebbero proiettare i nerazzurrini nei piani altissimi della classifica. Di contro, gli scaligeri, attualmente all'ottavo posto, vogliono fare passi avanti per avvicinare la zona playoff. Dall'Olivieri Stadium, benvenuti a Hellas-Inter, gara valevole per la 21esima giornata del torneo Under 20.