Quel che accade in regular season rimane in regular season. Lo ha sperimentato stasera, al Viola Park, l'Inter Primavera, arrivata alla semifinale scudetto da assoluta favorita al cospetto di un Sassuolo che l'ha fatta uscire di scena contro ogni pronostico. Il primo posto in campionato, condito dal 7-0 tra andata e ritorno che i nerazzurri avevano rifilato agli emiliani, evapora nel giro di 6 minuti, il tempo impiegato da Russo per indirizzare una partita che poi non cambierà mai padrone. La squadra di Emiliano Bigica, abile a incartare tatticamente Cristian Chivu, martella col pressing Stankovic e compagni prima di mandarli per una seconda volta al tappeto con Russo. In 25' il mondo è ribaltato, le certezze dei padroni del campionato crollano tutte insieme, nel momento clou della stagione. Owusu, a fine primo tempo, si divora il gol che forse avrebbe cambiato la musica, i cambi nella ripresa non sortiscono gli effetti sperati, ma, anzi, sanciscono il colpo del ko di Leone al 74'. La reazione dell'Inter non c'è mai veramente stata, solo l'orgoglio di Aidoo riesce a correggere nel finale il passivo: è 3-1 al triplice fischio. I titoli di coda scorrono sull'annata dell'Inter ma soprattutto sull'avventura nel vivaio di Cristian Chivu dopo sei anni intensi.

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Viola Park! L’Inter Primavera crolla a un passo dalla finale scudetto: fine della corsa per i nerazzurrini di Chivu, battuti 3-1 da un super Sassuolo (Bruno al 6’, Russo al 25’, Leone al 74', Aidoo al 94').

94' - AIDOO FA 3-1, REAZIONE TARDIVA DELL'INTER! In mischia, il terzino nerazzurro mette dentro a un passo dalla riga di porta.

91' - Kamate è l'ultimo ad arrendersi, ma il suo tiro non fa molta strada: Corradini si immola e protegge il clean sheet.

90' - Segnalati 4' di recupero.

88' - Non vale il gol di Spinaccè! Netta la spinta del centravanti di Chivu ai danni di Loeffen prima di bucare Theiner con un colpo di testa in controtempo.

86' - Kumi e Russo fanno spazio a Ravaioli e Baldari, sono gli ultimi due cambi di Bigica.

85' - L'Inter attacca a testa bassa per provare a riaccendere le speranze: qui Lavelli si arrampica sulla schiena del marcatore e, in precario equilibrio, gira alto a pochi metri dalla porta.

82' - La rimonta dell'Inter da 0-3 a 3-3 avrebbe del clamoroso, ma c'è un precedente, proprio in una semifinale scudetto, quella volta ne fece le spese il Cagliari.

79' - Doppio cambio per Bigica: dentro Neophytou e Pigati, fuori Lopes e Knezovic.

78' - Niente fa fare, non è serata neanche per Stankovic: la sua punizione non esce molto distante dalla porta difesa da Theiner, che però non deve neanche intervenire.

77' - Cocchi esce zoppicando dal campo dopo l'intervento ruvido di Parlato. Chivu utilizza l'ultimo cambio mandando in campo De Pieri.

76' - Parlato arriva in ritardo su Cocchi: giallo per il giocatore del Sassuolo, che ha rischiato anche di finire anzitempo sotto la doccia.

75' - L'Inter, con orgoglio, prova a riaprirla: Di Maggio da fuori area manda un messaggio a Theiner che si fa trovare pronto.

74' - LEONE ARRIVA IL COLPO DEL KO, TRIS DEL SASSUOLO! Inter disposta male in difesa, Leone fa quello che vuole in area, portando a spasso la palla prima di scaraventarla in rete.

72' - Attacchi confusi dell'Inter, che sta creando qualche apprensione agli avversari ma senza mai spaventarli sul serio.

72' - Ultimo rettilineo di partita, il tempo scorre inesorabile per l'Inter che deve rimontare due gol in 20'.

71' - Cambio nelle fila del Sassuolo: esce Bruno, autore del primo gol.

70' - Aidoo si è ripreso, si può ripartire.

69' - Pallonata dolorosa in pieno volto per Aidoo, l'arbitro ferma il gioco per far entrare lo staff medico dell'Inter.

67' - Qui sì che Theiner ha subito fallo: lanciato a tutta velocità in area, Aidoo finisce per scontrarsi col portiere del Sassuolo dopo esersi allungato il pallone. Arriva anche il giallo per il terzino interista.

65' - Theiner travolge Lavelli dopo aver dato un pugno al pallone. Per l'arbitro è fallo del centravanti dell'Inter...

64' - Si abbassa Stankovic come centrale di difesa, in avanti doppio centravanti Spinaccè-Lavelli.

62' - Quarto cambio per Chivu, che si gioca il tutto per tutto a mezzora dal triplice fischio, sotto di due gol: fuori Stante, un difensore, per Spinaccè che di mestiere fa l'attaccante.

60' - Scoccata l'ora di gioco al Viola Park: in questo quarto d'ora il Sassuolo ha sfiorato due volte il tris. L'Inter, cambiata in tre elementi, non ha costruito lo straccio di un'occasione.

59' - Il Sassuolo ora prova a chiudere i conti! Errore di Stankovic che apre la possibilità di ripartenza a Knezovic, bravo a portare palla fino al limite dell'area per poi scaricare il tiro mancino. Ci mette le dita Raimondi e respinge in corner.

58' - KUMI MANCA IL COLPO DEL KO! Inserimento perfetto del capitano del Sassuolo che, in area, prova a piazzare la palla ma trova la respinta col piede di Raimondi.

58' - Berenbruch tradito dalla fretta: sbagliato il cambio di gioco del centrocampista che voleva servire Kamate, 'aperto' sulla destra.

57' - Non è arrivata fino a qui la scintilla in casa nerazzurra. Si resta sul 2-0 per il Sassuolo, ma è ancora lunghissima.

56' - Non riesce la torsione acrobatica di Cinquegrano dopo la sponda di testa di Loeffen.

55' - Stante sporca in calcio d'angolo la girata di Russo, ottimo nell'attacco al primo palo sul cross a rimorchio di Kumi.

54' - E' una cannonata, non un passaggio, quella di Aidoo: Kamate comunque ringrazia il compagno mentre la palla si spegne sul fondo.

52' - Tanti errori tecnici da parte dell'Inter, anche da giocatori che di solito sanno trattare bene la palla. Qui brutto stop di Kamate sul cambio di gioco di Stankovic.

51' - Non cambia il piano gara del Sassuolo: la pressione è sempre altissima come nel primo tempo. Vediamo quanto durerà.

50' - Falasca fa prima di Di Maggio, partito con scarsa reattività sul tocco visionario di Kamate. Il rimpallo è favorevole al Sassuolo: si riparte con una rimessa laterale.

48' - Un dribbling di troppo per Cocchi, che arriva al cross quando la palla ha già varcato la linea di fondo.

47' - Segnale forte, quindi, da parte di Chivu alla squadra: la musica deve cambiare, non si può giocare come nel primo tempo.

46' - Ripartiti, comincia ora il secondo tempo di Inter-Sassuolo-Primavera!

21.30 - Triplo cambio in casa Inter: Di Maggio, Quieto, Lavelli sostituiscono Akinsamiro, Owusu e Sarr.

21.17 - Un Sassuolo messo in campo in maniera perfetta dal punto di vista tattico da Bigica sorprende l'Inter in avvio di partita e scappa via sul doppio vantaggio nei primi 25': Bruno e Russo scavano la differenza in un primo tempo in cui la squadra di Chivu è lontana parente di quella che ha dominato la regular season. Il pressing a tutto campo dei neroverdi manda in tilt Stankovic e compagni che comunque, soprattutto grazie alle sue individualità, avrebbero anche le occasioni per smuovere la casella dei gol fatti. Tra 1-0 e 2-0, Berenbruch, senza avere angolo di tiro, spara addosso a Theiner, che al 42' si ripete questa volta sbarrando la strada a Owusu. E' la miglior situazione creata dai nerazzurrini, che al 39' hanno protestato a gran voce per un presunto fallo da rigore su Akinsanmiro.

46' - Duplice fischio di Madonia finisce qui il primo tempo di Inter-Sassuolo Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-0 per i neroverdi per effetto dei gol segnati da Bruno (al 6') e Russo (al 25').

45' - Assegnato 1' di recupero.

42' - OWUSU SE LO MANGIA! Incredibile occasione per l'Inter di riaprire il match: Kamate imbuca per Owusu che, tutto solo in area, perde l'uno contro uno con Theiner che gli chiude la strada in uscita.

42' - Niente di fatto dal corner del Sassuolo: Loeffen commette fallo di sfondamento, arriva il fischio dell'arbitro..

41' - Leone calcia dritto contro la barriera, la palla arriva a Cinquegrano che incrocia bene. Palla fuori di poco, dopo una deviazione. Giro dalla bandierina per il Sassuolo.

40' - Sul ribaltamento di fronte, Kamate abbatte Knezovic ai bordi dell'area di rigore nerazzurra: arriva il giallo. L'arbitro, poi, va a spiegare la decisione precedente a Chivu: "Se l'avesse toccato, avrei fischiato'.

39' - Akinsanmiro anticipa secco il difendente del Sassuolo in area, che forse lo tocca. Per l'arbitro non c'è stato contatto, si prosegue.

39' - Non ci sono spazi, allora Berenbruch tenta la sorte da distanza importante: si alza il muro del Sassuolo che respinge.

38' - Cocchi non riesce a sfondare sulla corsia sinistra, il Sassuolo fa densità e arriva sempre sulle seconde palle.

36' - Theiner è costretto a uscire dalla sua area di rigore per allontanare in controbalzo un pallone che altrimenti sarebbe diventato pericoloso.

35' - Kumi vince un rimpallo sulla trequarti, ma la palla si allunga in fallo di fondo. In precedenza scontro aereo ruvido tra Russo e Alexiou, con quest'ultimo che ha avuto la peggio.

34' - Pressing di squadra a tutto campo e raddoppio di marcatura ogni volta che Owusu entra in possesso palla: la strategia di Bigica è chiara e sta mandando in tilt l'Intrer.

32' - Parte Knezovic... Barriera piena, la palla si impenna e poi viene spazzata via dalla difesa interista.

31' - Stante travolge Bruno al limite dell'area: subito pareggiato il conto dei cartellini gialli.

30' - Knezovic spende un fallo tattico per fermare la ripartenza veloce di Owusu: inevitabile il cartellino giallo per il 17 del Sassuolo.

29' - Partita tatticamente perfetta del Sassuolo, aiutata anche dal lavorone senza palla dei tre attaccanti.

27' - Il Sassuolo dà la sensazione di poter segnare ogni volta che arriva sulla trequarti. Qui respinta incerta di Alexiou, che comunque evita guai peggiori sull'ennesimo affondo di Knezovic e soci.

25' - SASSUOLO SPIETATO, RUSSO FA 2-0! Nel miglior momento dell'Inter, i neroverdi pungono in ripartenza: Knezovic è bravo a condurre palla fino alla trequarti, poi detta il passaggio per Russo che, nel tu per tu con Raimondi, lo infila con un diagonale chirurgico.

24' - Cocchi fa quello che vuole con la palla incollata al suo mancino, ma finisce per intestardirsi in una serie di dribbling che lo costringono a ricominciare da capo dopo essersi imbottigliato nel traffico.

23' - Partita divertente in questi primi 22'. Dopo un monologo del Sassuolo, ora è l'Inter a comandare il gioco alla caccia del pari.

22' - Kamate tenta la soluzione dalla distanza: tiro lontanissimo dallo specchio di porta.

20' - Berenbruch sbatte contro Theiner. Non c'era angolo di tiro per il centrocampista interista, che dalla linea di fondo, dopo un bell'inserimento premiato da Owusu, ha centrato il portiere neroverde.

20' - Cocchi triangola con Sarr, entra in area e cade dopo un contatto. L'arbitro, vicinissimo all'azione, fa segno che è tutto regolare.

19' - Break sulla destra Kamate, bravo a guadagnare il fondo prima di mettere in mezzo per Sarr, che cicca il pallone tentando un colpo di tacco improbabile.

17' - Pressing feroce del Sassuolo, che non permette ai ricevitori di palla avversari di ragionare una volta in possesso.

16' - Il Sassuolo continua a premere sul pedale dell'acceleratore: una bella costruzione dal basso apre il campo sulla sinistra, dove il solito Knezovic mette in mezzo un pallone tagliente. Mira ancora difettosa, ma l'Inter deve stare più attenta.

14' - Theiner in difficoltà sulla conclusione centralissima di Owusu: parata in bagher del portiere del Sassuolo che spinge la palla in calcio d'angolo.

13' - Il Sassuolo va a un'altra velocità in questo avvio, vola sulle ali dell'entusiasmo che solo un gol sa dare. L'Inter deve riordinare le idee, ma ha tutto il tempo per riprenderla.

10' - Approccio famelico del Sassuolo, che è riuscito nell'impresa in 6' di fare quello che non gli era riuscito in 180' in campionato: segnare un gol all'Inter.

9' - L'Inter finalmente reagisce! Lo fa con Sarr che calcia di prima dal limite dell'area trovando la parata in tuffo di Theiner.

6' - BRUNO PORTA IN VANTAGGIO IL SASSUOLO, CHE INIZIO DELLA SQUADRA DI BIGICA! Nasce tutto dalla rimessa di Cinquegrano: la palla arriva in area sul destro di Bruno, che impegna Raimondi con un tiro non irresistibile. Sulla respinta si fionda Knezovic, che tenta la magia col tacco. Altra respinta, la terza volta è quella buona per Bruno che deve solo mirare la parte di porta lasciata libera dalla difesa nerazzurra.

5' - Piccolo brivido nell'area interista! Raimondi esce in presa alta, ma in caduta finisce per perdere la palla. Per sua fortuna, c'è Stante a coprirgli le spalle.

4' - Spinge il Sassuolo! L'azione si sviluppa sulla destra e, dopo un rimpallo, confluisce sul destro di Knezovic. Tiro che sbatte contro la schiena di Stante e scorre in calcio d'angolo.

2' - Knezovic scodella in mezzo un cross che è irraggiungibile per i compagni. E' Cocchi a recuperarlo fuori area.

1' - L’Inter Primavera, oggi in completo arancione, dà il primo giro al pallone del match. Il Sassuolo veste la maglia classica a righe verticali neroverdi.

20.30 - Fischio d’inizio di Dario Madonia di Palermo, comincia in questo momento Inter-Sassuolo Primavera!

20.27 - Al Viola Park suona l'inno della Serie A, poi ci saranno i saluti di rito e il lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

20.26 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dello Stadio 'Curva Fiesole' del centro sportivo Rocco B. Commisso, preceduti dalla terna arbitrale.

20.25 - Dirige l'incontro l’arbitro Dario Madonia della sezione di Palermo, i suoi assistenti sono Giacomo Bianchi (Pistoia) e Alberto Rinaldi (Pisa). Eduardo Gianquinto di Parma è il quarto ufficiale.

20.20 - Non c'è stata storia in questa stagione tra Inter e Sassuolo nei due precedenti in campionato: il bilancio dice 7-0 per i nerazzurri, che hanno vinto calando il poker all'andata e facendo tris al ritorno senza subire reti in 180 minuti.

20.15 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo della semifinale dello scudetto Primavera Inter-Sassuolo, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

20.13 - Prima del match, il responsabile del vivaio Tarantino ha rilasciato queste dichiarazioni a Sportitalia: "Dopo una bellissima regular season abbiamo bisogno di fare bene questa semifinale. Siamo fieri del percorso fatto dai ragazzi e oggi siamo qui a giocarci questa semifinale con grande piacere e con l'idea di poter fare bene. Sono contento per il lavoro che siamo riusciti a fare al mio primo anno. Sono contento dell'ambiente, di tutto il supporto avuto in questo mio primo anno. L’Inter è una grande azienda e mi ha messo nelle condizioni migliori di poter lavorare e i risultati degli ultimi anni dimostrano che c'è una base importante. Ci siamo sfidati sulla parte sportiva e direi che tutte le squadre hanno risposto bene e siamo qui a giocarcela".

20.10 - Presenze illustri in tribuna al Viola Park: c'è Dejan Stankovic assieme a Filip per tifare Aleksandar, capitano dell'Inter Under 19. Oltre a loro anche due rappresentanti dalla dirigenza nerazzurra, Baccin e Tarantino e l'ad neroverde Giovanni Carnevali.

20.00 - Come detto, c'è un posto in palio in finale. Chi vince stasera nei tempi regolamentari (calci di rigore in caso di parità senza supplementari) incrocerà una tra Lazio e Roma, domani sera protagonista di un derby sentito.

19.55 - Senza Calligaris, sarà ancora Raimondi a difendere i pali della porta nerazzurra, protetto dalla linea a quattro difensiva composta da Aidoo, Stante, Alexiou e Cocchi. In mezzo al campo, Berenbruch prende il posto Di Maggio completando il trio con i confermatissimi Stankovic e Akinsanmiro. In attacco, Owusu, il più in forma del momento, e Kamate si piazzano ai lati di Sarr.

19.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 9 Sarr, 7 Owusu. A disposizione: 12 Tommasi, 6 Stabile, 8 Di Maggio, 11 Quieto, 19 Matjaz, 22 Spinacce, 26 Miconi, 30 De Pieri, 31 Zanchetta, 35 Zarate Hidalgo, 36 Lavelli. Allenatore: Christian Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): 1 Theiner; 2 Cinquegrano, 4 Loeffen, 64 Corradini, 37 Falasca; 8 Kumi, 18 Lopes, 17 Knezovic; 21 Bruno, 9 Russo, 10 Leone. A disposizione: 22 Scacchetti, 5 Di Bitonto, 11 Baldari, 13 Mussini, 19 Rovatti, 23 Beconcini, 27 Pigati, 29 Neophytou, 36 Minta, 47 Ravaioli, 99 Parlato. Allenatore: Emiliano Bigica.

19.44 - Chiusa la regular season da padrona del campionato, stasera l'Inter Primavera scendere in campo con un obiettivo dichiarato in testa: completare l'opera strappando il pass per la finale scudetto di venerdì. L'ostacolo è rappresentato dai pari categoria del Sassuolo, quinti in classifica, ma capaci di superare 1-0 l'Atalanta, quarta forza del campionato, nel turno precedente grazie a un gol di Flavio Russo. Dallo Stadio 'Curva Fiesole' del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park, benvenuti a Inter-Sassuolo Primavera, semifinale scudetto, con fischio d'inizio alle ore 20.30.