Una notizia buona e una cattiva per l'Inter Primavera, che a Verona si riprende il primo posto solitario in classifica ma portandosi solo a +1 dal Milan. Quella che, infatti, sembrava una vittoria praticamente certa contro l'Hellas, al Sinergy Stadium di Verona, grazie alla solita magia del capocannoniere nerazzurro Issiaka Kamate e a un secondo tempo di strenua resistenza difensiva, si è trasformata in un pareggio al minuto 84' quando, in apparente controllo della situazione, Alessandro Calligaris ha sbagliato uno stop elementare stendendo un tappeto rosso davanti a Diao che non si è fatto pregare due volte toccando il pallone in rete per l'1-1 definitivo. Due punti buttati per Sarr e compagni, anche se a onor del vero, alla luce della ripresa vissuta in apena, con i cambi arrivati in maniera tardiva da parte di Cristian Chivu, gli scaligeri non hanno rubato nulla.

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Sinergy Stadium! L’Inter Primavera resta in vetta da sola, ma butta via due punti: finisce 1-1 contro il Verona, bravo a non arrendersi e a trovare il pareggio con Diao all'84' dopo un errore da matita blu di Calligaris. Non basta ai nerazzurri la magia di Kamate per centrare la quarta vittoria di fila in campionato.

95' - Akinsamiro deraglia al limite dell'area dopo essersi intestardito troppo con la palla tra i piedi.

94' - Mano dell'arbitro alta: offside del Verona.

93' - Doucoure lascia il campo claudicante, dentro Fagoni.

92' - Fallo in attacco di Zuberek, che butta a terra l'avversario spingendolo con due mani.

91' - Agbonifo entra come una lama dalla destra, poi fa partire un tiro-cross che attraversa tutta l'area senza incontrare deviazioni. Neanche quella di Calligaris che sfiora appena.

90' - Secondo corner consecutivo, l'Inter ora a protezione del pareggio quando vengono segnalati 5' di recupero.

89' - Il Verona beneficerà di un corner a una manciata di secondi dal 90'.

86' - Ora il Verona crede addirittura al colpaccio. Vediamo se l'Inter riuscirà a riattaccare la spina dopo un secondo tempo gravemente insufficiente per la proposta.

84' - CALLIGARIS PASTICCIA, DIAO LO PUNISCE! PAREGGIA IL VERONA! Il portiere interista la combina grossa stoppando malissimo il pallone, sul quale si avventa come un rapace Diao prima di depositarlo in rete.

80' - La risposta di Sammarco: De Battisti e Vermesan per Rigo e Dentale.

79' - L'attacco non si è visto nel secondo tempo, ora Chivu lo aggiusta: dentro Zuberek per Sarr, Diallo prende il posto di Kamate.

77' - Ormai si gioca costantemente in una metà campo, quella dell'Inter, obbligata dalla stanchezza a fare un secondo tempo di resistenza difensiva.

75' - Scocca il 75' al Sinergy Stadium, resiste l'1-0 del primo tempo firmato Kamate.

74' - Sammarco richiama in panchina Patanè per mandare in campo Agbonifo.

73' - Giro dalla bandierina per il Verona. Che ha fretta di battere ma sbaglia perché il cross calibrato nell'area piccola e facile preda di Calligaris.

72' - Owusu ostacola Matjaz che era uscito bene palla al piede dalla difesa. Rimessa laterale regalata al Verona.

71' - Cissè anticipato in zona prima palo sul cross di Rigo. Prestazione finora senza sbavature dei due centrali di Chivu.

68' - Owusu si rende protagonista di un'altra giocata interessante obbligando Nwanege al fallo tattico: l'arbitro vede tutto e sanziona il veronese con un giallo.

68' - Cocchi non riesce a frenare la corsa e commette fallo vicino all'out di destra: calcio di punizione sulla trequarti per il Verona che Patanè cestina malamente.

66' - Il Verona decide il ritmo della partita, ma fatica a penetrare nel blocco basso dell'Inter, Che finora ha concesso giusto due tiri da fuori.

65' - Altro cambio per Chivu: Aidoo, appena ammonito, fa spazio a Nezirevic.

65' - L'Inter guadagna metri e secondi grazie a una rimessa laterale conquistata in zona offensiva.

63' - Cissé fa vedere la targa ad Aidoo, che ricorre al fallo per fermarne la corsa sulla sinistra. Giallo inevitabile per il terzino interista.

62' - Il neo entrato Owusu fa la prima cosa utile della sua partita anticipando di testa Doucouré che lo travolge: punizione per l'Inter a centrocampo.

59' - L'Inter sta soffrendo troppo, arrivano i cambi di Chivu: Di Maggio e Quieto lasciano il posto a Berenbruch e Owusu.

57' - Traversa del Verona! Calligaris, tagliato fuori sul tiro dalla distanza di Lima, quasi si butta la palla in porta con la schiena. Solo corner per la squadra di Sammarco.

56' - Baricentro decisamente più basso in questi ultimi minuti per l'Inter, il Verona attacca in massa.

52' - Risultato tutt'altro che al sicuro per l'Inter, avanti solo di un gol al cospetto di un Verona che ha un altro atteggiamento rispetto al primo tempo.

51' - Il Verona ci prova da fuori area con Diao: il suo tiro a giro diretto in porta viene respinto proprio da Stante.

50' - Dopo il fuoriprogramma di Stante, l'Inter a giocare la partita comn mente serena.

49' - Stante lascia il terreno di gioco sulle sue gambe ed è addirittura pronto a rientrare. Bella notizia per l'Inter e per Chivu.

48' - Staff medico dell'Inter in campo per prestare le cure del caso al numero 15, ora a terra forse un po' spaventato per quanto gli è accaduto.

47' - Ahi! Problema per Stante, il cui ginocchio ha fatto un movimento innaturale.

46' - Parte forte l'Inter, che porta al tiro Stankovic dai 35 metri: soluzione sgonfia, Chiesa raccoglie da terra il pallone.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

17.02 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Verona-Inter Primavera!

16.47 - La magia di Kamate scava la differenza tra l'Inter e il Verona Primavera nel primo tempo del Singery Stadium. Il gioco lo conduce la squadra di Chivu, la giocata la fa il numero 10 e capocannoniere dei nerazzurri, che al 12' con un numero di prestigio fa sparire la palla davanti a Corradi e la fa riapparire alle spalle di Chiesa dopo un colpo di suola e un doppio passo. Lì il match cambia, anche se i segnali del vantaggio ospite erano già arrivati al 7', sulla conclusione di Akinsanmiro salvata da un intervento miracoloso proprio di Corradi. Gli ospiti, pur senza strafare, spadroneggiano ma il 2-0 non arriva perché Chiesa si ribella a un destino già scritto: è Sarr a farne le spese, fermato due volte dai guantoni del portiere di casa.

47' - Duplice fischio di Gabriele Sacchi, finisce qui il primo tempo d Verona-Inter Primavera! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per i nerazzurri: fin qui fa la differenza il gol del solito Kamate.

47' - Di Maggio travolge un avversario a metà campo. Il Verona ha fretta di battere la punizione, l'arbitro però chiede che il pallone sia posizionato dove è stato commesso il fallo.

46' - Scatta ora il recupero, si andrà avanti fino al 47'.

45' - Due uomini a terra, palla messa fuori per permettere i soccorsi a Quieto. Intanto viene assegnato un minuto di recupero che partirà non appena Quieto uscirà dal campo.

44' - Super chiusura di Stante, che spegne sul nascere l'iniziativa di Dentale che era pronto a puntare l'area nerazzurra.

43' - Quieto scarica il destro dal limite dell'area: conclusione troppo stretta, palla sui cartelloni pubblicitari dietro la porta di Chiesa.

41' - Nessun problema fisico per Matjaz, il gioco può riprendere con il rinvio di Calligaris.

40' - Patanè si aggiusta il pallone con il braccio nell'area di rigore dell'Inter: Sacchi è vicinissimo all'azione e ferma l'azione dei padroni di casa segnalando l'irregolarità.

38' - Rigo esagera con i dribbling finendo per perdere la palla dopo essersi creato un vantaggio su Aidoo nei pressi del lato corto dell'area di rigore interista. Calligaris ringrazia e raccoglie il pallone.

36' - Cross strano di Rigo, che non sfrutta a dovere la punizione battuta a sorpresa da Patanè. La palla attraverso tutta la porta e si perde sul fondo senza incontrare deviazioni amiche.

35' - Chiesa attento! Intervento più agevole per il portiere veronese, che questa volta deve far suo un cross non così insidioso di Kamate.

33' - Ancora Chiesa a dire di no a Sarr: prosegue il duello tra i due, lo vince per la seconda volta il portiere del Verona che spinge in corner il sinistro forte ma non proprio angolatissimo del centravanti ospite.

32' - Fa poca strada il cross di Quieto, illuminato dal cambio di gioco di Stankovic: Corradi fa buona guardia sul primo palo allontanando di testa.

31' - Superata la mezzora al Sinergy Stadium: il parziale dice Verona-Inter 0-1, il risultato si è sbloccato al 12' con il gol di Kamate.

30' - Calligaris si prende un bel rischio, dribblando Cissé davanti alla sua porta. La carambola, secondo l'arbitro, lo ha favorito: rimessa dal fondo. I dubbi restano.

28' - Calligaris coinvolto per la prima volta in 28': il portiere nerazzurro deve semplicemente controllare un traversone senza pretese di Patanè.

26' - Kamate! E' il numero 10, non Stankovic, a calciare la punizione: palla dritta sulla barriera, il secondo tiro dopo la respinta è persino peggiore.

25' - Akinsanmiro prende una scarpata in faccia da Nwanege al limite dell'area veronese. Fischio inevitabile di Sacchi, punizione ghiottissima per il destro di Stankovic.

24' - L'Inter va troppo più forte del Verona, che sta commettendo l'errore di concedere praterie ai velocisti di Chivu. E' la partita tatticamente perfetta per gli ospiti, che ora devono provare il raddoppio.

22' - Quieto, di testa, prova a innescare la corsa di Sarr sulla corsia sinistra. Ma lo fa in fuorigioco: si alza la bandierina, si riparte con un calcio di punizione per il Verona.

21' - Inter pericolosa in attacco e attenta dietro: nella circostanza, Aidoo neutralizza l'iniziativa di Cissé, scippandogli il pallone sulla trequarti nerazzurra.

19' - Sarr scalda i guanti di Chiesa! Accelerazione notevole sulla sinistra del numero nove nerazzurro che, giunto in area, non ci pensa due volte a calcia in diagonale da posizione defilata. Il portiere veronese gli dice no, poi Corradi spazza via la minaccia.

18' - L'Inter ora consolida il possesso palla facendo correre a vuoto gli avversari.

17' - Tutto fermo dopo il calcio di punizione battuto da Stankovic: segnalata una posizione di offside.

15' - Kamate imprendibile: qui Corradi deve ricorrere al fallo per evitare che l'autore del vantaggio punti l'area di rigore a tutta velocità. Arriva il primo giallo del match per il difensore veronese.

13' - Settimo sigillo stagionale per Kamate, sempre più capocannoniere dell'Inter in questa stagione. Il francese aveva saltato la scorsa partita di campionato, questa volta ha timbrato.

12' - L'INTER E' GIA' IN VANTAGGIO, HA SEGNATO KAMATE! L'assedio nerazzurro produce il gol dell'1-0: l'azione si sviluppa ancora sulla sinistra, il pallone giunge ai bordi dell'area per Kamate che, con un colpo di suola e un doppio passo pregevole, si costruisce la spaziatura perfetta per concludere all'angolino. Chiesa si tuffa ma non può arrivarci, si sblocca il risultato al Sinergy Stadium.

11' - Il Verona sputa fuori dall'area il pallone scodellato in mezzo da Stankovic, Quieto prova a riciclare il pallone ma finisce per sbattere contro il raddoppio portato dalla difesa di casa.

10' - L'Inter ora sta mettendo alle corde il Verona, che barcolla ma non cade.

8' - Primo intervento di Chiesa, la cui presa alta è comoda sul cross telefonato di Quieto.

7' - Akinsanmiro calcia a colpo sicuro dal cuore dell'area di rigore dopo un assist a rimorchio di Sarr che aveva approfittato di un errore di Chiesa: ci pensa Corradi a non far passare il pallone immolandosi con un intervento provvidenziale di faccia.

6' - Il Verona manovra nella metà campo nerazzurra, ma sbaglia un appoggio elementare che fa partire l'Inter in contropiede. I padroni di casa si ricompattano velocemente.

5' - Kamate non riesce a sfondare sulla corsia destra dopo una buona finta. Cambia più volte il possesso palla, finora nessuna delle due squadre ha ancora preso il comando della partita.

3' - Si combatte vicino alla linea laterale destra rispetto a dove attacca il Verona. Alla fine, gli scaligeri portano a casa una rimessa con le mani vicino alla bandierina. Sfruttata male, l'Inter recupera.

2' - Il Verona prova a costruire da dietro, ma l'Inter va a portare un pressing feroce sul portatore di palla e riconquista il possesso.

1' - L’Inter Primavera, oggi con la maglia bianca e banda nerazzurra da trasferta, dà il primo giro al pallone del match. Verona nei classici colori gialloblu.

16.00 - Fischio d’inizio, comincia in questo momento Verona-Inter Primavera!

15.58 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

15.57 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo del Sinergy Stadium di Verona preceduti dalla terna arbitrale.

15.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, i suoi assistenti sono Paolo Tommasi (Schio) e Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto).

15.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Verona-Inter Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

15.45 - Dieci punti in nove uscite, invece, per la squadra di Sammarco, attualmente al 13esimo posto in classifica. Gli scaligeri sono reduci dal pari amaro sul campo della Fiorentina, che ha raggiunto il 2-2 su rigore a due minuti dal 90'.

15.40 - L'Inter arriva imbattuta in campionato a questo appuntamento domenicale: il bilancio recita sette vittorie e due pareggi in nove gare. L'unico ko stagionale resta quello col Salisburgo, in Youth League, dello scorso 24 ottobre.

15.35 - Sammarco schiera i suoi con un 3-4-1-2 nel quale Cissé si sistema alle spalle della coppia Diao-Dentale.

15.30 - Chivu si affida all'11 tipo per riportare l'Inter in cima alla classifica: davanti a Calligaris, si compone la linea a 4 formata da Cocchi, Stante, Matjaz e Aidoo. In mezzo, con Berenbruch in panchina, si rivede Akinsanmiro, non eleggibile in coppa, per completare il trio assieme ai confermatissimi Stankovic e Di Maggio. Davanti i nerazzurrini ritrovano il loro capocannoniere Kamate, esterno sinistro di un tridente che prevede la presenza di Quieto a destra e Sarr in mezzo.

15.25 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): 20 Chiesa; 5 Nwanege, 25 Doucouré, 28 Corradi; 7 Patanè, 21 Rihai, 33 Lima, 3 Rigo; 80 Cissé; 11 Diao, 9 Dentale. A disposizione: 75 Marchetti, 4 Dalla Riva, 8 Ventura, 17 Agbonifo, 18 Szimionias, 19 De Battisti, 29 Minnocci, 37 Trevisan, 42 Fagoni, 77 Pavanati, 98 Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 11 Quieto. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 7 Owusu, 13 Motta, 14 Berenbruch, 16 Guercio, 18 Zuberek, 22 Spinaccè, 24 Ricordi, 28 Mazzola, 29 Diallo. Allenatore: Cristian Chivu.

15.20 - L'aggancio momentaneo in vetta alla classifica del Milan, vittorioso questa mattina contro il Lecce, dà una motivazione in più all'Inter Primavera di battere l'Hellas e riprendersi il primato solitario. Dopo aver strappato un pari in rimonta in Youth League mercoledì scorso, scongiurando l'eliminazione prematura dall'Europa, i ragazzi di Cristian Chivu vogliono allungare a dieci il numero di risultati utili consecutivi in campionato. Dal Sinergy Stadium di Verona, benvenuti a Hellas-Inter, gara valida per la decima giornata del Primavera 1 (kick-off ore 16).