Quando lotti per non retrocedere, come aveva sottolineato Cristian Chivu dopo l'amaro epilogo della Supercoppa italiana di mercoledì, un 1-1 con il Cesena ultimo in classifica in situazione di vantaggio non può che essere vissuto come un passo falso per l'Inter Primavera. Che nel primo tempo riesce a trovare il gol che sembra dalla svolta con Esposito un secondo prima del duplice fischio ma rovina tutto al secondo minuto della ripresa incassando l'1-1 da Carlini dopo aver fallito due occasioni gigantesche nello spazio di pochi secondi. Va così quest'anno, la dura legge del gol è troppo dura per questa squadra che avrebbe tutto il tempo di rimetterla a posto ma finisce per produrre solo attacchi confusionari e quasi subisce la beffa del sorpasso a un secondo dal gong.

94' - Non c'è più tempo, cala al Centro Sportivo "Romagna Centro”! L'Inter Primavera non riesce a battere neanche il Cesena ultimo in classifica: finisce 1-1, Carlini annulla il gol di Esposito. Passo falso dei nerazzurri, che frenano ancora in classifica dopo il ko contro la Samp di venerdì scorso.

94' - POLLI A TANTO COSì DAL 2-1! Il suo colpo di tacco dall'interno dell'area piccola va fuori di nulla, le preghiere di Botis, immobile, funzionano.

93' - Iliev calcia fuori equilibrio mandando largo.

93' - Cross sbilenco di Dervishi, Pollini ringrazia agguantando la palla in presa alta.

92' - Piccolo brivido nell'area interista, beffa evitata.

90' - Assegnati 4' di recupero.

89' - Pollini esce in presa bassa fino ai bordi della sua area, poi Sarr lo colpisce involontariamente. Nulla di che.

89' - Pollini respinge in bagher il tiro centrale di Curatolo.

89' - Si inceppa la ripartenza del Cesena con l'Inte spezzata in due.

88' - La prima giocata di Sarr frutta un corner all'Inter. Chance da palla inattiva.

87' - Chivu aggiunge un altro attaccante: Sarr prende il posto di Kamate.

85' - Esposito sbaglia tutto... Finta apprezzabile in area del 23 interista, che si costruisce la possibilità di battere a rete ma la cestina colpendo troppo forte.

84' - Non riesce a sfondare centralmente l'Inter, ma il Cesena con Carlini non ne approfitta in ripartenza.

84' - MIschia nell'area cesenate, Iliev sbatte due volte contro il muro bianconero.

82' - Iliev, probabilmente stremato dalla fatica, non controlla la sua velocità e tampona Barducci.

80' - Il Cesena non rinuncia a ripartire, qui però Di Pentima ferma tutto appoggiando di testa verso Botis.

79' - Ceccarelli chiama due cambi: Gessaroli e Barducci per Lilli e Manetti.

77' - Kamate non si accontenta del corner e decide di crossare dalla linea di fondo: scelta rivedibile, Pollini ringrazia.

75' - Iliev sbaglia l'ultima scelta: il suo cross finisce tra le braccia di Pollini, mentre Esposito reclamava palla qualche metro più dietro.

74' - Applausi dei presenti per Guidi, il cui tiro a giro da fuori area non va lontano dai pali difesi da Botis.

73' - Doppio cambio per Chivu: Curatolo e Andersen in campo al posto di Owusu e Grygar.

72' - Kamate ha spazio, se lo prende tutto e calcia lasciando andare la gamba dal limite dell'area: tiro largo.

70' - Rinvio dal fondo in favore dell'Inter dopo l'iniziativa di Manetti che si è infranta sull'esterno della rete.

68' - L'Inter non ha combinato nulla di interessante a livello offensivo dopo l'1-1 del Cesena. Per non rimpiangere la doppia occasione fallita al 47', serve un altro atteggiamento nell'ultima parte di gara.

67' - Prima sostituzione anche nelle fila del Cesena: Milli fa posto a Guidi.

65' - Pelamatti ci prova ancora dal perimetro: mira ancora difettosa, palla fuori.

63' - Di Maggio per Martini è la prima mossa di Chivu.

63' - Pelamatti calcia fuori! Azione infinita dell'Inter dopo il corner, alla fine irrompe il terzino russo che tira senza pensarci senza centrare lo specchio.

62' - Owusu non riesce a sfondare sulla destra, David lo ferma in calcio d'angolo.

60' - Coperta corta in panchina per Chivu, che comunque ha delle armi utili per andare alla caccia di un successo obbligatorio con l'ultima in classifica.

59' - Fallo in attacco di Esposito che si è allacciato in area con un avversario.

57' - Polli scappa alle spalle di Di Pentima, ma dalla linea di fondo non trova l'impatto col pallone per crossare in mezzo. Si riparte dal rinvio d Botis.

56' - Extra pass di Esposito, che forse poteva calciare da quella posizione. L'Inter alla fine ricava l'ennesimo corner.

55' - Mischia rugbistica nell'area bianconera, ne esce vincitore il Cesena.

54' - Adesso l'Inter non deve farsi prendere dalla frenesia di voler trovare subito il 2-1. C'è tutto il tempo per tornare in vantaggio.

53' - Manetti neutralizza il contropiede dell'Inter con una scivolata puntuale. Meno puntuale, invece, il tocco di Owusu per azionare la corsa di Pelamatti.

49' - Se l'epilogo del primo tempo era stato incredibile, l'incipit di questa ripresa non scherza: si è passati dal potenziale 2-0 nerazzurro, all'1-1 che rimette tutto in discussione.

48' - CARLINI NON PERDONA, IL CESENA TROVA L'1-1! Gol sbagliato, gol subito: la dura legge più vecchia del calcio si abbatte sull'Inter, colpita da Carlini, che con una finta vicino alla linea di fondo mette a sedere Pelamatti prima di fulminare Botis con un diagonale imparabile.

47' - INCREDIBILE DOPPIA OCCASIONE PER L'INTER! A due metri dalla porta, liev calcia a colpo sicuro centrando il palo, poi Martini fallisce il tap-in sparando sull'esterno della rete.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

11.46 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Cesena-Inter Primavera!

------

11.32 - Serviva un episodio all'Inter Primavera per venire a capo del rebus Cesena che, in un primo tempo pressoché a senso unico, stava diventando di risoluzione complicata per via della scarsa mira dei suoi attaccanti. Dopo 45' passati a sparare a salve o addosso al portiere Pollini, rischiando persino di subire la beffa da David sull'errore marchiano di Stankovic da ultimo uomo, i nerazzurrini trovano il gol perduto proprio a fil di sirena, sull'ultimo pallone calciato da Iliev che, dopo innumerevoli tentativi dalla bandierina, trova il colpo di testa provvidenziale di Esposito un secondo prima del duplice fischio dell'arbitro che scatena le proteste dei romagnoli.

46' - Duplice fischio di Andrea Ancora, finisce qui il primo tempo di Cesena-Inter Primavera! All'ultimo pallone disponibile, i nerazzurri mettono la testa avanti con la stoccata di Esposito che beffa Pollini un secondo prima che l'arbitro mandi i 22 in campo negli spogliatoi.

46' - ESPOSITO LA SBLOCCA PRIMA DEL DUPLICE FISCHIO! Gol da rapace dell'area di rigore del 23 nerazzurro, che sfrutta alla perfezione l'ennesimo corner di Iliev tagliando forte sul primo palo prima di girare nel sacco.

45' - Owusu non riesce a superare David, che però deve rifiugiarsi in calcio d'angolo.

44' - Milli con un tentativo improbabile da distanza siderale: palla alta sopra la traversa.

42' - Piano piano, il Cesena sta venendo fuori dopo l'occasione monumentale capitata a David.