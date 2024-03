L'Inter Primavera ha mostrato nuovamente i sintomi già visti tra inizio novembre e inizio di dicembre di quella che è facilmente diagnosticabile come 'pareggite'. La malattia che colpisce le squadre che non sanno più vincere ma che almeno non perdono. Oggi, però, dopo i due 1-1 in fotocopia nel derby e contro il Genoa, il bicchiere è decisamente mezzo vuoto per i ragazzi di Cristian Chivu, a cui resta ancora una volta indigesta la Juve, unica squadra ad aver inflitto loro una sconfitta. Oggi la squadra di Montero ha sottratto due punti a Stankovic e compagni, beffati al minuto 88' dopo un cambio forzato, Cocchi per l'acciaccato Motta, con Ripani che ha approfittato di un misundestanding difensivo dei padroni di casa timbrando il 2-2 che rende meno eroica la doppietta di Owusu, alla prima stagionale nel torneo da titolare. Ora la Roma minaccia di riportarsi sotto prima dello scontro direttissimo di sabato: con una vittoria al Viola Park contro la Fiorentina, infatti, i giallorossi andrebbero a -4 dalla vetta.

94' - L’Inter Primavera non sa più vincere: terzo pareggio di fila in campionato, Ripani firma il 2-2 beffa all’88’ dopo che Owusu aveva ribaltato la Juventus con una doppietta. Ora la Roma seconda in classifica, domani impegnata sul campo della Fiorentina, può portarsi a -4 prima dello scontro diretto di sabato prossimo.

94' - OCCASIONE INCREDIBILE PER L'INTER, LA JUVE SALVA SULLA LINEA!

94' - Ci prova fino all'ultimo l'Inter, altro corner per Quieto.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Espulso un componente della panchina nerazzurra per proteste.

88' - PAREGGIO DI RIPANI, 2-2 DELLA JUVE! All'improvviso, gli ospiti trovano un gol insperato, grazie all'inserimento in area del numero 8 che inchioda la palla alle spalle di Calligaris. Errore di comunicazione qui nella retroguardia interista.

87' - Di Maggio finisce in un sandwich, ma è lui ad aver commesso il fallo per l'arbitro.

86' - Chivu non vuole rischiare nulla e richiama subito in panchina l'acciaccato Motta inserendo Cocchi.

85' - Crampi per Motta, la stanchezza comincia a farsi sentire quando ci avviciniamo al traguardo della gara.

84' - Akinsanmiro continua a litigare con il tiro: altra pessima conclusione del nigeriano.

82' - Brutto rinvio di Stankovic, Scienza di impossessa del pallone e tenta la fortuna da 30 metri. La palla scivola via contro i cartelloni controllata da Calligaris.

80' - Calligaris ci impiega un po' troppo per rimettere la palla in campo: arriva l'ammonizione per perdita di tempo.

80' - Turco attacca a testa bassa, entra in area e crossa in mezzo. Ma la palla aveva varcato la linea di campo.

77' - Montero e Biggi sostituiscono Savio e Pugno.

76' - Due a uno quasi fisiologico dell'Inter, la Juve non è mai stata propositiva nella ripresa.

74' - Ovazione dei presenti a Interello per Owusu, che fa posto a Berenbruch. Resta in campo Di Maggio.

72' - ANCORA OWUSU, ARRIVA IL SORPASSO DELL'INTER! Un altro cross che mette in croce la difesa juventina: la palla arriva sul primo palo, irrompe Stankovic che fa la torre per il colpo di testa da mezzo metro di Owusu. Doppietta del numero 7, nerazzurri in vantaggio.

71' - Continuano a piovere cross nell'area juventina: Stankovic calibra bene verso Akinsanmiro, che non ci arriva per un soffio.

70' - Stankovic vicinissimo al 2-1! Il capitano nerazzurro, dimenticato dalla difensa juventino, colpisce di testa tutto indisturbato nell'area di porta. Palla alta.

68' - Gioco fermo! Scienza, secondo l'arbitro, si è liberato di Quieto in maniera irregolare. Non vale quanto successo dopo, con Caligaris che ci aveva comunque messo una pezza.

68' - Rara sortita offensiva della Juve, che ora progetta uno schema da calcio d'angolo.

67' - Chivu ha cambiato 2/3 dell'attacco partito dal via, in campo l'unico superstite non a caso è Owusu, il migliore dei suoi.

66' - Altro cambio per Chivu: dentro Sarr per Spinaccè.

65' - L'Inter usa solo un'arma offensiva, i cross dalla fasce. Qui Aidoo mette in mezzo per Spinaccè, che si tuffa per prenderla di testa ma non riesce a inquadrare la porta.

63' - Conclusione sbilenca di Akinsanmiro! Oggi mira difettosa per il nigeriano, che dall'interno dell'area di rigore butta nel cestino una bella assistenza di Owusu.

62' - Ripani non è d'accordo con il fischio dell'arbitro, che invece ha visto bene: netto il calcetto del bianconero ai danni di Aidoo.

61' - Primo tiro verso la porta in questa ripresa per la Juve: l'autore è il neo entrato Grosso, che non ha saputo approfittare a dovere dell'errore di Aidoo.

59' - Altro cambio nelle fila juventine: finisce la partita di Crapisto, autore dell'1-0, inizia quella di Grosso.

58' - La Juve prova a uscire dalla sua comfort zone, ma senza alcuna fretta: palleggio paziente dei ragazzi di Montero.

56' - Ammonito Owusu, entrato in gioco pericoloso sull'avversario. Intanto Montero chiama il primo cambio: fuori Finocchiaro per Scienza.

55' - Owusu ancora insidioso! E' sempre l'autore dell'1-1 il più attivo nell'Inter, qui dopo un tunnel suil diretto avversario calcia verso la porta. C'è una deviazione che alla fine diventa favorevole a Radu.

54' - L'arbitro cambia la decisione e assegna la rimessa laterale alla Juve. Che in due secondi netti riconsegna la palla all'Inter.

53' - Due calci d'angolo sprecati dall'Inter, che perde pure metri pur rimanendo in possesso palla.

52' - Cross di prima di Motta sporcato oltre la linea di fondo. Giro dalla bandierina per l'Inter.

50' - Owusu ci ha preso gusto! Il numero 7 interista si mette in proprio, trova uno spiraglio per calciare da fuori area e scocca il destro. Radu si sdraia e para senza ansie.

49' - Tiro di Stankovic non degno del nome di famiglia: palla a lato. Ma è l'Inter che ha cominciato meglio questa ripresa.

47' - L'Inter fa possesso palla nella metà campo della Juve, tutta rannicchiata nella sua trequarti campo. Di Maggio poi prova ad andare a pescare Spinaccè in area ma il suo cross è fuori misura.

14.02 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Juve!

14.01 - Due cambi per Chivu all'intervallo: dentro Quieto e Alexiou per Kamate e Matjaz.

13.48 - Partenza ad handicap a parte, con il gol fortunoso della Juve arrivato al primo, vero affondo, è l'Inter Primavera che torna negli spogliatoi a fine primo tempo, guardando il parziale di 1-1, con la sensazione di aver fatto di più dell'avversario. Colpiti dal gol di Crapisto al 5', i nerazzurrini vengono tenuti in piedi nel momento di sbandamento dalla parata in due tempi di Calligaris sul tiro da fuori di Ngana. Mancato il 2-0, gli ospiti battono in ritirata senza più passare la metà campo, subendo le iniziative dei padroni di casa che inondano l'area di Radu di cross. Uno dei quali viene convertito in gol da Owusu, che al 34' capitalizza lo sforzo dei compagni che si erano scontrati contro la traversa e portiere. Prima del duplice fischio arriva anche l'occasione potenziale del sorpasso, ma Spinaccè manda all'aria un due contro uno davvero ghiotto.

46' - Duplice fischio di Alberto Ruben Arena, finisce qui il primo tempo di Inter-Juve! Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1: Crapisto apre le marcature al 5', poi i nerazzurri raggiungono meritatamente il pari con Owusu che, guardando nel complesso i primi 46', sta persino stretto.

46' - Assegnato 1' di recupero.

45' - Non trova la giusta fortuna il bel cross messo in area da Aidoo. L'Inter resta comunque in proiezione offensiva guadagnando il corner.

43' - SPINACCE' SPRECA INCREDIBILMENTE UN 2 CONTRO UNO! Bassino, da ultimo uomo, scivola a terra e apre la strada a Spinaccè, che conduce palla fino al limite dell'area e poi sceglie di passarla a Kamate. Che viene preso in controtempo.

41' - Motta decolla sopra la testa di Turco: inevitabile il fischio dell'arbitro a penalizzare il terzino nerazzurro.

41' - Fallo in attacco commesso da Crapisto ai danni di Owusu, molto bravo qui nella difesa della palla.

40' - Finocchiaro non riesce a dribblare Aidoo, bravo a non cascare nella finta dell'avversario.

39' - Owusu apre a memoria per Motta con un tocco d'esterno troppo pigro. Palla riconsegnata alla Juve.

38' - Kamate guida la ripartenza interista, che però si infrange contro l'intervento di Bassino.

36' - La Juve si rifa vedere in avanti dopo i minuti trascorsi esclusivamente nella sua metà campo: Ngana ci prova dalla distanza senza impegnare più di tanto Calligaris.

34' - PAREGGIA L'INTER, HA SEGNATO OWUSU! In area juventina spiove l'ennesimo cross, questa volta è propizio per Owusu, bravo a tenere lontano Savio con il corpo, quindi a girare di testa alle spalle di Radu con grande prontezza.

33' - Ribattuta dal muro difensivo juventino la girata di Spinaccè ai bordi dell'area nerazzurra.

31' - Ennesima conclusione di Akinsanmiro che stava diventando un cross ghiotto per Spinaccè: l'arbitro ha visto una deviazione a assegna il calcio d'angolo all'Inter.

30' - Owusu tenta la rovesciata acrobatica in area per girare verso la porta il cross lento ma preciso di Akinsanmiro: palla alta.

30' - Scocca la mezzora a Interello, l'Inter è sotto di un gol ma continua a produrre occasioni per pareggiare.

28' - Conto dei cartellini gialli pareggiato dall'Inter: Matjiaz interviene fuori tempo massimo e graffia la caviglia dell'avversario.

26' - TRAVERSA DI STANTE! Aumenta la pressione l'Inter: dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Stante è bravo a staccarsi sul secondo palo e poi a incocciare la palla con la fronte. La sua torre diventa un tiro che sbatte sulla traversa salvando un incerto Radu.

25' - RADU A MANO APERTA! Bella parata del portiere juventino, che si allunga sulla sua sinistra respingendo il tiro angolato ma non potente di Di Maggio dal limite dell'area. Sulla ribattuta arriva Akinsanmiro che calcia fuori.

25' - Non crea problemi il cross di Owusu calibrato da sinistra: la palla finisce direttamente tra i guantoni di Radi.

23' - La Juve non ha alcuna fretta, non forza mai i passaggi. Strategia rafforzata dal quel gol di vantaggio che sta facendo tutta la differenza del mondo nell'interpretazione della gara.

21' - Prima ammonizione del match: giallo sventolato all'indirizzo dello juventino Savio, colpevole di aver fermato un'azione promettente avviata da Owusu.

20' - Cross molle di Finocchiaro, Stante libera l'area spazzando via il pallone.

18' - DI MAGGIO SI RENDE PERICOLOSO! Giocata pregevole di Kamate, che spezza il raddoppio sulla fascia con un gioco di prestigio e crossa bene in mezzo col piede debole. Sul pallone si avventa Di Maggio, che di testa manda a lato.

16' - Telefonato il cross di Kamate, Radu non ha problemi a far sua la palla in presa alta.

15' - Bassino legge il cross prevedibile di Owusu sul primo palo e anticipa Spinaccè mandando in corner.

12' - Secondo tentativo a vuoto di Akinsanmiro! Bravo Di Maggio a guadagnare la linea di fondo, per poi offrirla a rimorchio per il nigeriano, impreciso nel calciare il rigore in movimento.

11' - Motta bisticcia col pallone e finisce per perderne il possesso. Rimessa laterale in zona difensiva in favore della Juve.

10' - L'Inter prova a riordinare le idee dopo qualche minuto di confusione La Juve è sempre pronta ad approfittare del minimo errore per ripartire.

8' - La Juventus punge ancora! Dagli sviluppi di un corner, la palla finisce sul destro di Ngana che spara verso la porta. Tiro centrale ma insidioso perché passa tra una selva di gambe, Calligaris la blocca in due tempi evitando il tap-in di Pugno.

6' - Radu rischia grosso cercando di costruire l'azione dal basso: Owusu sporca il suo rinvio, l'azione si sviluppa sulla destra poi torna in area con Akinsanmiro che calcia masticando il pallone.

5' - JUVE IN VANTAGGIO AL PRIMO TENTATIVO, GOL DI CRAPISTO! Con fortuna, i bianconeri sbloccano il risultato sul tiro da fuori area del numero 29 che viene deviato da Stankovic e beffa Calligaris.

4' - Prima verticalizzazione degli ospiti con Savio: suggerimento impreciso, Calligaris esce e fa suo il pallone.

3' - E' l'Inter, come da copione, a prendere in mano le chiavi della partita. La Juve tutta raccolta in pochi metri qui riesce a far finire nella trappola del fuorigioco Spinaccè.

2' - Lungo possesso palla dell'Inter che non riesce a sfondare sulla sinistra: la palla scivola oltre la linea di fondo.

1' - L’Inter Primavera, con il classico nerazzurro, dà il primo giro al pallone del match. Juventus in maglia bianconera.

13.00 - Fischio d’inizio di Alberto Ruben Arena, comincia in questo momento Inter-Juventus Primavera!

12.59 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

12.58 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

12.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, i suoi assistenti sono Franck Loic Nana Tchato di Aprilia e Roberto D'Ascanio di Roma 2.

12.50 - Ancora 10 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Juve Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

12.45 - Come detto in sede di presentazione, in campionato l'Inter ha mancato la vittoria nelle ultime due occasioni ma è imbattuta da sette gare di fila. L'ultimo e unico ko è arrivato proprio con la Juve, quasi due mesi fa, lo scorso 14 gennaio.

12.43 - Difesa a tre per Montero, che schiera Turco, Bassino e Gil a fare scudo davanti a Radu. In avanti Finocchiaro e Crapisto a sostegno di Pugno.

12.38 - Qualche sorpresa nell'11 titolare di Chivu, a partire dalla scelta di schierare Motta come terzino sinistro al posto di Cocchi. In avanti chance per Owusu, preferito a Sarr per completare il tridente con Spinaccè e Kamate. Per il resto solo conferme: in mezzo dirige le operazioni Stankovic, con Akinsanmiro e Di Maggio ad agire ai suoi lati.

12.33 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 22 Spinaccè, 7 Owusu. A disposizione: 21 Raimondi, 3 Cocchi, 5 Bovo, 9 Sarr, 11 Quieto, 14 Berenbruch, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 33 Alexiou, 34 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

JUVENTUS (3-4-2-1): 40 Radu; 13 Turco, 23 Bassino, 31 Gil; 15 Savio, 25 Ngana, 8 Ripani, 16 Pagnucco; 26 Finocchiaro, 29 Crapisto; 32 Pugno. A disposizione: 12 Zelezny, 2 Martinez, 3 Firman, 4 Boufandar, 9 Biggi, 17 Giorgi, 18 Grosso, 19 Scienza, 36 Mazur, 41 Montero. Allenatore: Paolo Montero

12.30 - La sagoma della Roma ora si intravede nello specchietto retrovisore dell’Inter Primavera, macchina praticamente perfetta che ha sbagliato una sola curva del suo gran premio d'Italia perdendo contro la Juve, oggi pomeriggio avversaria mentre la più immediata inseguitrice si è riportata sotto, a sei lunghezze di distanza. Le due frenate nel derby e col Genoa, con due 1-1 fotocopia, hanno ridotto il gap tra le prime due della classe che, coincidenza vuole, si scontreranno sabato prossimo in un match che vale doppio. Dal 'KONAMI Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Juve, 25esima giornata del torneo Under 19 (kick-off ore 13)