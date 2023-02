L'Inter Primavera potrebbe aver dato una svolta definitiva al suo campionato, un torneo anomalo per tutte le partecipanti, in cui, giornata dopo giornata, sta prendendo sempre più forma la rincorsa verso la conquista di un posto nei playoff scudetto, obiettivo minimo stagionale per i campioni d'Italia in carica. Il momento che ha fatto prendere un'altra direzione agli eventi è scoccato poco dopo le 15.30 di una domenica soleggiata di febbraio, all'atto della rivoluzione incendiata da Cristian Chivu con tre cambi che al 37' del primo tempo spiazzano il Torino, secondo in classifica, e danno una forma diversa ai padroni di casa fin lì anonimi. I nuovi entrati Kamate e Di Maggio impiegano cinque minuti per confezionare la prima palla utile per Esposito che di testa, in controtempo, insacca il gol del vantaggio firmando il suo decimo gol stagionale, il quarto in una settimana da incorniciare dopo il tris di Asseminello. L'intervallo non cambia le carte in tavola, anzi: sono i nerazzurrini che continuano a macinare gioco e produrre occasioni, soprattutto con Valentin Carboni che prima viene fermato dalla traversa e poi da un avversario. I granata tentano un fuoriprogramma con Njie, spento prontamente da Calligaris, poi devono arrendersi definitivamente agli avversari per colpa dell'ingenuità di Anton che abbatte Carboni in area di rigore e dà la chance a Curatolo di chiudere la contesa con il raddoppio al 71'. Il 2-0 dal dischetto vale il sesto punto in cinque giorni, sprazzi di continuità che ovviamente andranno certificati nei prossimi impegni.

95' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Konami Youth Development Centre' di Milano! L'Inter Primavera chiude una settimana perfetta conquistando il sesto punto in cinque giorni: colpaccio con il Torino secondo della classe, il 2-0 finale porta le firme di Esposito e Curatolo (rigore).

94' - Scontro Nezirevic-Di Maggio: l'arbitro premia il nerazzurro, punizione per i padroni di casa.

93' - Kamate vicino al tris! Il francese si coordina bene in area, ma la sua conclusione in controbalzo si impenna sopra la traversa.

92' - Chivu visibilmente soddisfatto continua a dare indicazioni ai suoi ragazzi.

90' - Assegnati 5' di recupero.

89' - Mano alta dell'arbitro, il Torino fermato dal fuorigioco dopo aver portato la minaccia con Ciammaglichella e Ansah.

88' - Ora l'Inter, forte del doppio vantaggio, controlla i ritmi consolidando il possesso palla.

85' - Calligaris neutralizza in presa sicura il tentativo poco convinto del Torino.

83' - Nezirevic stende Weidmann sulla trequarti. Intanto Iliev rileva Carboni.

81' - Il Torino non si è ancora arreso: ci prova Corona, che anticipa la concorrenza di testa ma manda a lato del palo con Calligaris in controllo.

80' - Fontanarosa finisce nell'elenco dei cattivi dopo aver tamponato Ruszel: ammonizione per il 3 dei nerazzurri.

78' - Scocca l'ora di Akinsanmiro, all'esordio assoluto con la Primavera: gli fa posto Curatolo, autore del 2-0.

77' - Il tiro di Dell'Aquila, smorzato dal tocco di un difendente interista, è ordinaria amministazione per Calligaris.

77' - Altro corner, il secondo di fila per gli ospiti.

76' - La prima giocata del neo entrato Ansah produce un calcio d'angolo per il Torino.

76' - Un po' di elettricità tra Curatolo e Passador, l'arbitro riporta subito il sereno.

75' - Jurgens lascia il campo claudicante, al suo posto Ansah che aveva deciso il match d'andata.

74' - Finisce tra le mani di Calligaris, dopo un rimbalzo, il tiro di Weidmann sporcato da una deviazione.

74' - Proteste troppo plateali in panchina di Fioratti: l'arbitro ferma il gioco e lo va ad ammonire.

73' - Carboni vorrebbe un calcio di punizione vicino alla bandierina del corner, l'assistente non è dello stesso avviso. Si riparte con una rimessa dal fondo per Passador.

71' - CURATOLO NON SBAGLIA, RADDOPPIA L'INTER! Pallone da una parte, Passador dall'altra: trasformazione glaciale del numero 22, che sale a tre gol stagionali dopo quelli segnati a Bayern e Napoli.

70' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Ingenuo Anton che abbatte Valentin Carboni in area: l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

68' - Fase un po' confusa del match: diversi errori tecnici, la stanchezza comincia a farsi sentire.

67' - Kassama, aggressivo al punto giusto, anticipa secco il suo diretto avversario. Chivu apprezza in panchina, queste sono le giocate che fanno perdere la fiducia all'avversario.

66' - Calligaris svetta sopra Corona e fa sua la palla in presa alta.

65' - Finisce la partita di Savva, comincia quella di Dell'Aquila.

64' - Nezirevic fa tutto bene tranne il servizio in profondità per Carboni: pallone consegnato al Torino, sfuma un'azione potenzialmente pericolosa dell'Inter.

61' - Di Marco sventola il cartellino giallo in direzione di Kamate, autore di un intervento in gioco pericoloso a metà campo. Sanzione decisamente severa che non trova ovviamente d'accordo capitan Esposito.

60' - E' stata l'ultima azione di Njie, richiamato in panchina: al suo posto Corona.

58' - CALLIGARIS SALVA L'INTER! Flipper impazzito in area, irrompe Njie che riesce a trovare l'unico spazio libero per impensierire il portiere nerazzurro, che ha i riflessi prontissimi e respinge di puro istinto.

56' - Impatto devastante sulla gara di Kamate, qui protagonista di una giocata di fino a centrocampo con la quale elude il pressing di un avversario. Ghiaccio nelle vene pe il 14 francese.

55' - Esposito difende meravigliosamente la palla a centrocampo, Anton non può fare altro che commettere fallo.

54' - Si alza la bandierina dell'assistente: fermata sul più bello la ripartenza veloce di Ciammaglichella sulla corsia sinistra.

53' - ANCORA CARBONI! L'Inter ora attacca con convinzione: in questa circostanza la palla giunge ancora a Valentin, che tira senza pensarci due volte di prima. Pallone deviato da un granata in corner.

52' - TRAVERSA DI CARBONI SU PUNIZIONE! Il mancino dell'argentino gira sopra la barriera e si stampa sul legno alto, a Passador battuto. Sfortunata qui l'Inter.

50' - Weidmann spende il fallo per fermare Curatolo che altrimenti sarebbe stato libero di entrare in area per calciare: punizione inevitabile per l'Inter, come inevitabile è il giallo per il torinista.

49'- Jurgens inseguito addirittura da 4 avversari subisce due falli: l'arbitro punisce il primo, quello di Kassama.

48' - KAMATE SI RENDE PERICOLOSO! Bell'inserimento in area del francese che però mastica il pallone al momento del tiro. La palla si perde sul fondo.

47' - Stankovic apre a memoria per Carboni: suggerimento dosato male, l'argentino non può tenere la palla in campo.

46' - Un cambio all'intervallo per il Torino: Ciammaglichella prende il posto di Ruiz.

16.07 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Torino Primavera!

16.05 - In mezzo al campo Chivu è a colloquio con Akinsanmiro, probabilmente pronto all'esordio assoluto con l'Under 19. Il classe 2004 nigeriano è arrivato dal Remo Stars a titolo definitivo, nelle ultime ore di mercato.

Milano, Interello, esterno giorno: al minuto 37' del primo tempo di Inter-Torino Primavera, dopo un primo tempo in cui la sua squadra ha prodotto lo zero assoluto a livello offensivo subendo l'avversario pur senza concedere occasioni nitide, Cristian Chivu ha l'umiltà di correggersi e rivoluziona l'11 titolare con tre cambi che sortiscono subito gli effetti sperati. Due dei neo entrati, Kamate e Di Maggio, con la partecipazione di Carboni, confezionano la prima palla utile nell'area granata, ovviamente sfruttata da quel rapace dell'area di rigore di Francesco Pio Esposito, ora co-capocannoniere dei nerazzurri con dieci gol stagionali al pari di Iliev.

47' - Duplice fischio di Davide Di Marco, finisce qui il primo tempo di Inter-Torno Primavera! Basta una palla a Esposito per mandare i nerazzurri avanti all'intervallo: 1-0 il parziale dopo i primi 47' di gioco in cui i granata hanno fatto in lungo e in largo la partita prima di concedere il gol, al 42', cinque minuti dopo il triplo cambio di Chivu.

46' - Passador deve uscire per anticipare in area Curatolo, innescato da un grande tocco d'esterno di Esposito.

45' - Assegnati 2' di recupero.