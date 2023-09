INTER-MILAN 5-1 (5', 69' Mkhitaryan (I) 38' Thuram (I), 57' Leao (M), 79' Calhanoglu (I, rig.), 93' Frattesi (I))

LIVE MATCH

96' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER DISTRUGGE IL MILAN CON UN 5-1 CAPOLAVORO E VOLA A QUOTA 12!!!

IL GOL DI FRATTESI: Ottima incursione del centrocampista su assist di Mkhitaryan, tempismo e velocità perfetti per trovare la sua prima gioia in nerazzurro con un tiro di prepotenza. Dopo il gol via la maglia, inevitabile l'ammonizione.

93' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! DAAAAAAAAAAAAAAVIIIIIIIIIDEEEEEEEEEEE FRAAAAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEEEESIIIIIIIIIIIIII!!

91' - Sussulto del Milan, tiro di Chukwueze respinto.

90' - Cinque minuti di recupero.

90' - Dalla Curva Nord parte un coro che sa di rivalsa storica: "Non vincete mai".

88' - Per il Milan serata da incubo, dagli spalti partono anche gli olé di scherno.

86' - Musah viene accolto da Carlos Augusto con uno sprint a seminarlo.

86' - Ultimi minuti per Musah, fuori Loftus-Cheek.

85' - Non si intendono Mkhitaryan e Lautaro, azione che sfuma e palla a Maignan.

83' - Altro fallo su Arnautovic, che ha ancora da ridire con Sozza.

80' - Ultimi dieci minuti per Asllani, fuori proprio Calhanoglu.

79' - Dal dischetto si presenta Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRR!! Maignan spiazzato, il turco firma il poker.

78' - Calcio di rigore per l'Inter, fallo di Theo Hernandez su Lautaro

77' - Il Milan sostituisce Giroud con Okafor, Calabria con Florenzi, Reijnders per Jovic.

74' - Entra De Vrij, gli lascia il campo Bastoni.

73' - Carlos Augusto in mezzo, palla respinta dalla difesa.

IL GOL DI MKHITARYAN: Ottimo lancio di Darmian per Lautaro, bravo a controllare e mettere in mezzo dove trova l'armeno bravo a entrare in area e freddare Maignan per la terza volta con un beffardo rasoterra.

69' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! HEEEEEEEEEEEENRIKKKKHHH MKHIIIIIIIITAAAAAAAAARYAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN!!!

68' - Gioco maschio tra Thiaw e Arnautovic, l'austriaco ha da ridire.

66' - Carlos Augusto prova col destro una conclusione potente, Maignan respinge.

63' - Dimarco a terra, problema muscolare per lui. Inzaghi opera i primi tre cambi: fuori Dimarco per Carlos Augusto, Barella per Frattesi e Thuram per Arnautovic.

61' - Mkhitaryan si lancia in avanti, Kjaer lo atterra e Sozza ammonisce il danese.

61' - Inter che sbanda: Reijnders guadagna l'area e serve Leao il cui cross a servire Giroud non è inquadrato.

60' - Su San Siro si è scatenata una fitta pioggia. Sommer prende così la sua prima rete in gare ufficiali.

58' - Leao riapre la partita! Dormita della difesa nerazzurra, il portoghese lanciato dalle retrovie salta Darmian e fulmina Sommer.

56' - Primo cambio nel Milan: esce proprio Pulisic, rimpiazzato da Chukwueze.

55' - Pulisic atterrato da Calhanoglu. Sozza fischia punizione tra le proteste del pubblico. La punizione dello statunitense finisce però lontana dai pali.

53' - Hernandez prova l'accelerazione, ma Dumfries lo ferma in scioltezza scatenando l'ovazione di San Siro.

52' - Dimarco serve un bel pallone a Thuram che da ottima posizione non ha l'istinto di calciare con forza, pallone che finisce a Maignan.

51' - Lotta Lautaro-Kjaer, l'arbitro fischia fallo punendo l'argentino.

49' - Punizione senza frutti per il Milan, Sommer controlla e fa ripartire l'azione.

48' - Bastoni rimane a terra, ma l'arbitro sanziona un mani da lui compiuto.

-----

19.03 - Calcio d'inizio della ripresa per il Milan: PARTITI!

19.02 - Le due squadre guadagnano il campo per l'inizio della ripresa.

18.53 - Puoi leggere il commento del primo tempo cliccando su questo link

----

47' pt - Calcia Giroud, pallone altissimo. Su questa azione si chiude il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-0 sul Milan.

45' - Due minuti di recupero. Sozza fischia punizione dal limite per mani di Acerbi.

43' - Leao lascia sul posto Dumfries, che poi commette fallo.

IL GOL DI THURAM: Strappo nerazzurro, Dumfries prova a servire Thuram che raccoglie la palla con qualche istante di ritardo, ma poi punta l'uomo e calcia un diagonale imparabile per Maignan.

38' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!! MAAAAAAAARCUUUUUUUSSS THURAAAAAAAAAAAMMMMMM!!!!

36' - Milan che prova l'affondo con insistenza, tiro di Thiaw che termina sul fondo.

31' - Hernandez sfiora il pari! Il francese strappa palla ai difensori nerazzurri e affonda in avanti, resistendo ad un paio di cariche prima di trovare un diagonale che si spegne sul fondo.

30' - Schema clamoroso su punizione, Sommer chiude su Leao che però era in fuorigioco.

29' - Fallo su Reijnders, punizione pericolosa per il Milan.

25' - Thuram indemoniato, salta Thiaw che lo stende e viene ammonito.

24' - Sommer esce e blocca evitando l'intervento di Giroud.

22' - Giroud viene fermato da Acerbi, poi Calhanoglu non riesce a fare ripartire l'azione.

19' - Kjaer mura Thuram, nuovo corner nerazzurro.

18' - Thuram prova la conclusione, palla sporcata in corner.

16' - Crossa Leao, Sommer esce e blocca sicuro.

15' - Milan che prova a riorganizzarsi, possesso palla nella propria metà campo.

9' - Inter galvanizzata dal gol e caricata a molle dal pubblico di un San Siro elettrico, Dimarco cerca il gol olimpico da corner impegnando Maignan.

IL GOL DI MKHITARYAN: Azione insistita di Thuram, che scavalca in maniera rude Thiaw e mette la palla in mezzo. Batti e ribatti in area rossonera, liscio di Dimarco che favorisce il sinistro dell'armeno che non dà scampo a Maignan. Controllo al VAR e tutto ok.

5' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRR!! HEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIKHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIITARYYYYYYAAAAAAAAANNNNNNN!!!

3' - Intervento di Bastoni sul quale Sozza lascia proseguire.

----

18.00 - Partiti! Primo pallone del match per i nerazzurri.

17.59 - Calcio di inizio dell'Inter.

17.58 - I capitani Lautaro Martinez e Davide Calabria al sorteggio.

17.56 - Squadre in campo per il pre-partita.

17.45 - Le squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà kick-off del derby.

----

IL TABELLINO

INTER-MILAN 4-1

MARCATORI: 5', 69' Mkhitaryan (I), 38' Thuram (I), 57' Leao (M), 79' Calhanoglu (I, rig.)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (75' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (64' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (80' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (64' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (64' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado,14 Klaassen, 21 Asllani, 28 Pavard, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN: 16 Maignan; 2 Calabria (77' 42 Florenzi), 24 Kjaer, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 8 Loftus-Cheek (86' 80 Musah), 33 Krunic, 14 Reijnders (77' 15 Jovic); 11 Pulisic (56' 21 Chukwueze), 9 Giroud (77' 17 Okafor), 10 Leao.

In panchina: 57 Sportiello, 83 Mirante, 7 Adli, 18 Romero, 31 Pellegrino, 32 Pobega, 95 Bartesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Carbone - Giallatini. Quarto ufficiale: Guida. VAR: Di Paolo.

Note

Spettatori: 75.771, incasso di 6.274.951 euro.

Ammoniti: Thiaw (M) Kjaer (M)

Corner: 5-0

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

