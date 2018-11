Sarà Beppe Marotta il prossimo deus ex machina del mercato dell'Inter. La voce circola insistentemente da settimane ed è stata rilanciata in queste ore dal Corriere di Torino, che ha provato addirittura ad anticipare le prime possibili mosse dell'ex amministratore delegato della Juve in ottica mercato estivo: stando ai colleghi, i nerazzurri ci riproveranno per Luka Modric, visto che a gennaio non ci sono i margini per trattare con il Real Madrid di Florentino Perez, e torneranno alla carica per Anthony Martial a due anni di distanza dal primo tentativo fatto con il Manchester United nell'ambito della trattativa per la cessione, poi tramontata, di Ivan Perisic.