Inter, Lukaku is back: subito feeling con Inzaghi. E per il club è ‘incedibile’

In tarda serata, il belga è arrivato alla Pinetina: è già pronto per guidare i nerazzurri

Romelu Lukaku is back. Sbarcato ieri a Milano dopo le vacanze, in barba alla stanchezza e al jet-lag, il centravanti belga si è presentato in tarda serata alla Pinetina per unirsi al gruppo e abbracciare per la prima volta il neo tecnico Simone Inzaghi. Tra i due, ricorda la Gazzetta dello Sport, era già scattato il feeling durante gli Europei, quando l'ex Lazio lo aveva chiamato per complimentarsi dell’incredibile crescita degli ultimi anni, confessandogli l’emozione di poter cominciare a lavorare insieme.