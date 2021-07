Inter, la proposta di Socios.com per i tifosi: tutto quello che c’è da sapere

Ecco come i fan potranno influenzare alcune decisioni del club

Mattia Zangari

Socios.com ha reso noti alcuni dettagli di $INTER, il nuovo Fan Token appositamente realizzato per il club campione d’Italia. I Fan Token sono risorse digitali collezionabili, coniate sulla blockchain di Chiliz, che garantiscono ai proprietari determinati vantaggi. La piattaforma è stata progettata per un utilizzo semplice e intuitivo, dando a ogni fan l’opportunità di stringere un legame ancora più stretto con il club. Il fan engagement assicurato all’Inter dal nuovo sponsor avrà due capisaldi: la partecipazione ai sondaggi e i Fan Reward.

La partecipazione ai sondaggi

L’Inter utilizzerà l’app Socios.com come piattaforma per permettere ai proprietari dei Fan Token nerazzurri di far sentire la loro voce in determinate decisioni ufficiali (in passato sul design della maglia e l'11 titolare). Le proposte saranno presentate dalla società nerazzurra, ma la decisione finale spetterà ai tifosi. Ogni detentore potrà votare una sola ad ogni sondaggio, ma il peso del voto varierà a seconda del numero di Fan Token posseduti: se si posseggono 10 Fan Token, il voto varrà 10. Ogni sondaggio avrà un tetto massimo di Fan Token possibile, stabilito dalla società.

I Fan Reward

Socios.com premierà anche la fedeltà dei detentori di $INTER. Chi partecipa ai quiz, ai giochi o ai sondaggi su Socios.com, potrà ottenere i Fan Rewards. Con essi, i tifosi potranno vivere esperienze uniche, come accessi VIP a tutte le gare stagionali dell’Inter (in casa e in trasferta, in campionato e in Europa), oggetti da collezione firmati, o addirittura la possibilità di guardare le partite insieme alle leggende del club o volare insieme alla squadra durante le gare in trasferta.

Quanto costeranno i Fan Token $INTER?

Su Socios.com sarà possibile acquistare i Fan Token durante una fase di Fan Token Offering (FTO), prima dell’ingresso vero e proprio nel mercato. Il FTO è una finestra di tempo (tendenzialmente un giorno) durante la quale un numero limitato di Fan Token saranno disponibili a un prezzo fisso, tendenzialmente basso, al costo di un cappuccino. Nel momento in cui il Fan Token entrerà nel mercato, il suo prezzo verrà determinato dalle leggi di domanda e offerta: a quel punto, $INTER sarà commerciabile, vendibile e acquistabile, come una normale azione di borsa. Anche un solo Fan Token permetterà al tifoso di partecipare alle decisioni della squadra, ma per poter ottenere determinati premi (come alcuni Fan Rewards) è necessario averne un numero maggiore.

Come comprare $INTER?

Si possono acquistare Fan Token $INTER direttamente dall’app Socios.com utilizzando $CHZ, la moneta virtuale dell’applicazione. Il primo passo è quindi acquistare $CHZ, utilizzando una carta di debito o di credito, e poi scambiarli per $INTER quando questi saranno disponibili.