La Champions League, mai come adesso, fa ricca l'Inter: battendo l'Atalanta ieri sera, i nerazzurri si sono garantiti la qualificazione alla prossima edizione, ma gli uomini di Simone Inzaghi sono ancora in ballo per questa edizione con la finale di Istanbul contro il Manchester City alle porte. Il tutto garantisce alla società di Steven Zhang importanti risorse economiche per un bilancio 2023 che si chiuderà ancora una volta in rosso. Oltre alle cifre per la prossima edizione della competizione più importante a livello europeo per i club, l’Inter con il cammino di quest’anno si è garantita 98,09 milioni di euro, escludendo gli incassi al botteghino da record, a cui si possono sommare 4,5 milioni per la vittoria del trofeo.

Come ricorda Calcioefinanza.it, l'Inter, al di là del cammino che farà nella prossima edizione, può già mettere in conto i relativi incassi che oscillano dai 40,67 ai 45,78 milioni. La differenza è fatta dalla squadra che si qualificherà quarta, dal piazzamento finale dei nerazzurri in campionato e a seconda sia delle qualificate degli altri campionati europei. A non cambiare sarebbe il bonus partecipazione di 15,64 milioni di euro. Mentre in base al piazzamento nell’attuale Serie A con gli uomini di Inzaghi che possono scavalcare la Lazio al secondo posto, la prima tranche del Market pool può oscillare dai 1,7 (cifra garantita) ai 5,1 milioni. Rimane invariata, invece, la cifra che deriva dalla seconda tranche, che è di 2,3 milioni. Ed ecco arrivare al criterio più complicato da definire con estrema certezza: il ranking storico. I nerazzurri sono certi di incassare 19,33 milioni che possono salire fino a un massimo di 22,74 milioni. Quest’ultima cifra non è possibile da raggiungere visto che il Porto è certo di chiudere al secondo posto il campionato portoghese e giocare la Champions League.

