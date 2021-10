Inter, i manager di Oaktree invitati ad Appiano Gentile dalla proprietà

La rappresentanza del fondo californiano domenica era anche a San Siro, per assistere al derby d'Italia

Trasferta milanese per il management di Oaktree, il fondo californiano che ha supportato Suning con un prestito da 250 milioni di euro per permettere all'Inter di superare un periodo economico difficile. Dopo aver visto il derby d'Italia domenica sera a San Siro, su invito della proprietà, i manager oggi sono stati al centro sportivo di Appiano Gentile. Nulla di sorprendente, già in passato la rappresentanza di Oaktree è stata nel capoluogo lombardo per ordinarie riunioni di lavoro.