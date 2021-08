Inter-Genoa, le ufficiali: Dzeko centro di gravità nerazzurro, Sensi il suo scudiero

Calhanoglu in mezzo, Darmian titolare a destra con possibile spazio a gara in corso per Dumfries. Diretta testuale dalle 18.30

Finalmente, ci siamo: scatta questo pomeriggio il campionato di Serie A 2021-2022, e ad avere l’onore di aprire la contesa, insieme a Verona e Sassuolo, sarà l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica, che ospiterà il Genoa di Davide Ballardini in un San Siro che dopo un anno e mezzo torna ad ospitare il pubblico, seppur nei limiti del 50% della capienza dell’impianto. Inizia quindi l’esame principale per l’ex tecnico della Lazio, chiamato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte e di difendere il tricolore, obiettivo dichiarato ieri in conferenza stampa, anche a dispetto degli stravolgimenti del calciomercato estivo. Che hanno portato però in dote alla formazione nerazzurra un nuovo numero nove quale Edin Dzeko, che quest’oggi farà il suo debutto a San Siro dopo il buon biglietto da visita presentato a Monza. Alle sue spalle, ci sarà Stefano Sensi, in una formazione che presenterà poche novità: Matteo Darmian agirà sulla destra visto che Denzel Dumfries è ancora in fase di rodaggio, Hakan Calhanoglu gestirà le operazioni in mezzo, confermatissimo il terzetto difensivo con Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Andrà in panchina la giovane rivelazione dell'estate Martin Satriano. Diverse assenze anche nel Grifone, dove Ballardini lancerà in difesa Zinho Vanheusden che finalmente avrà modo di farsi vedere sul palcoscenico della Serie A. Tra i pali ci sarà Salvatore Sirigu, in avanti a far compagnia all’eterno Goran Pandev ci sarà Yayah Kallon. Fischio d’inizio dell’arbitro Valerio Marini alle 18.30: seguite con noi di FcInterNews.it la prima stagionale della Beneamata tricolore con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.